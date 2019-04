« Nous avons affiché un visage spectaculaire, c’est ce que nous sommes. Si on met de côté les cinq premières minutes, nous avons pris le contrôle des opérations et joué un football spectaculaire ». Rare devant les micros, Lionel Messi (31 ans) s’est présenté en zone mixte avec le sentiment du devoir accompli mardi soir, après son doublé contre Manchester United (3-0, 1/4 de finale retour de Ligue des Champions). Marquer à ce stade de la compétition n’arrivait plus à La Pulga depuis 2013. Une éternité pour l’Argentin.

Face aux Red Devils, il a une nouvelle fois fait l’étalage de son talent et de sa forme du moment. Son premier but est un modèle du genre. Gary Lineker, sur Twitter, s’est régalé. L’incomparable Messi donne l’avantage à Barcelone. « Le petit pont en soi était exquis, la finition sublime. Personne d’autre ne peut faire ça. La vie vaut la peine d’être vécue pour voir jouer Messi », s’est enthousiasmé l’ancienne légende du football anglais avant d’ajouter. « Messi a fait tourner la tête de Phil Jones tellement de fois ce soir que son bandage va tomber tout seul ».

The incomparable Messi gives @FCBarcelona the lead. The nutmeg alone was exquisite, the finish sublime. Nobody else can do this shit. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 16, 2019

« Je ne vais pas m’excuser de l’avoir chez nous »

Ses partenaires, eux aussi, sont sous le charme. « Leo détient tous les records et a gagné tout ce qu’il a conquis parce qu’il est le meilleur du Monde, tout simplement. C’était un défi de plus pour lui, il a réussi », a salué Sergio Busquets en zone mixte. Clément Lenglet y a lui aussi été de ses éloges. « Avoir Messi dans son équipe, c’est jouer avec le meilleur du Monde. Il nous aide grâce à ses qualités et sa vision du jeu parce qu’il est capable de donner une passe de 40 mètres pour ouvrir le jeu. Il est le meilleur et le démontre tous les jours », a confié le défenseur central tricolore, lui aussi très bon contre MU. L’adversaire du soir, Ole Gunnar Solskjaer, n’a pu que s’incliner.

« Tu peux te préparer à affronter Messi, mais si tu lui donnes un peu de temps près de ta surface de réparation, il va marquer à coup sûr. C’est un joueur fantastique », a lancé le Norvégien face à la presse. Conscient de l’importance de son n° 10, Ernesto Valverde lui a également rendu hommage en conférence de presse d’après-match. « Lionel Messi nous permet de nous sortir de beaucoup de pièges. Il réalise une superbe action qui se termine par l’ouverture du score. Je ne vais pas m’excuser de l’avoir chez nous, c’est une vraie chance », a souligné le technicien blaugrana. Le Barça comptera encore sur lui en demi-finale, contre le vainqueur du quart de finale entre Liverpool et le FC Porto. Gary Lineker et les autres n’attendent que ça !