Après des huitièmes de finale spectaculaires, la Liuge des Champions reprend ses droits cette semaine avec les quarts de finale. Outre la rencontre entre le FC Séville et le Bayern Munich, au Stade Sanchez Pizjuan, le choc de cette soirée concerne la Juventus et le Real Madrid. Les Bianconeri avaient éliminé, non sans mal, les Anglais de Tottenham. De leur côté, les Merengues se sont défaits du Paris Saint-Germain qui, décidément, a bien du mal contre les clubs espagnols au stade des huitièmes de finale. Mais ce soir, c’est le remake de la finale 2017 au cours de laquelle la Casa Blanca s’était assez largement imposée quatre buts à un, après prolongations. Et cette rencontre a tenu toutes ses promesses.

Il ne fallait surtout pas arriver en retard que ce soit à Turin ou devant sa télévision. Dans un premier temps, les visiteurs mettaient la pression sur leurs adversaires et Cristiano Ronaldo allait trouver la faille. Bien lancé sur le côté gauche, Isco envoyait un centre au sol que reprenait, devant Karim Benzema bien accroché par Barzagli, l’international portugais qui battait Buffon (0-1, 3e). L’ancien de Manchester United, comptait alors autant de buts que la Juventus au stade des quarts de finale de la C1, à savoir 21. Mais la Vieille Dame allait aussi se rebiffer. Paulo Dybala bottait un coup franc assez excentré et trouvait la bout du pied d’Higuain qui butait sur un incroyable Keylor Navas (23e). S’installait alors une sorte de faux rythme au cours duquel les joueurs de Massimiliano Allegri avaient la possession. Mais il fallait quand même se méfier des contres espagnols. Ainsi les Merengues se montraient dangereux. Isco, côté gauche, remettait dans l’axe vers Benzema qui, d’une touche, servait Kroos qui propulsait le cuir sur la barre (36e). D’autant que la Casa Blanca pouvait compter sur sa défense. Varane, énorme ce soir, dégageait un centre chaud alors que le but était vide (38e). À la pause, le Real Madrid menait donc au score.

Encore un incroyable Ronaldo

En deuxième période, la Juventus tentait de déstabiliser le bloc du Real Madrid, mais s’exposait encore aux contres. Sur l’un de ceux-ci, Benzema se retrouvait en bonne position, mais perdait le ballon qui revenait sur Cristiano Ronaldo qui croisait trop sa tentative (50e). Mais les Italiens allaient réagir. Dybala bottait un nouveau coup franc, qu’il avait lui-même obtenu. Ce coup de pied arrêté était contré par CR7, prenait à contre-pied Navas, mais sortait du cadre de justesse (56e). Mais le Real Madrid était bien trop fort ce soir. Sur un contre, le cuir revenait dans les pieds de Dani Carvajal qui envoyait un centre qu’on pensait trop haut. Mais rien n’est impossible pour Cristiano Ronaldo qui s’élançait, s’envolait pour reprendre le cuir d’un retourné acrobatique. Le ballon allait se loger dans la lucarne d’un Buffon impuissant (0-2, 66e).

Mais les problèmes ne s’arrêtaient pas là pour la Juve. Paulo Dybala, écopait d’un second carton jaune, synonyme de carton rouge alors qu’il aurait pu éviter ces deux sanctions (68e). Les joueurs de Zidane n’avaient alors plus qu’à dérouler et presque dans la foulée de l’exclusion de l’Argentin, Marcelo jouait un une-deux avec CR7 qui se terminait, après un dribble sur Buffon, au fond des filets italiens (0-3, 72e). Il était vraiment temps que ça se termine pour les Juventini puisque les Madrilènes n’arrêtaient pas. Ainsi, sur une nouvelle remise de CR7, Kovacic, qui avait remplacé Modric, trouvait la barre transversale (86e). CR7 voulait son triplé et trouvait une nouvelle fois Buffon sur sa route (90e). Avec ce résultat et cette performance, on imagine mal le Real Madrid ne pas accéder aux demies-finale de la C1... Mais il reste un match retour !

L’homme du match : Cristiano Ronaldo (9) : l’attaquant du Real Madrid est une machine. Ce n’est un secret pour personne. Il a marqué au bout de trois minutes ce soir, bien servi par Isco (3e). Un peu absent dans le jeu, il se concentre désormais à la finition, c’était le cas en première période notamment. En deuxième période, il a joué en appui. Il a trouvé les filets d’un incroyable retourné acrobatique (64e). Il offre aussi le troisième but des siens à Marcelo d’un une-deux extrêmement bien senti (72e). Avec un Ronaldo dans cet état de forme, on ne voit pas vraiment ce qui peut arriver à Zinedine Zidane...

Juventus :

Buffon (3,5) : le dernier rempart de la Vielle Dame a vécu un premier acte tranquille. Deux tirs cadrés pour le Real Madrid, un but de Ronaldo sur lequel le portier transalpin ne peut rien, abandonné par sa défense (4e) et un missile de Kroos où ce dernier est tout heureux de voir la sphère terminer sa course sur la barre transversale (36e). Bis repetita en deuxième mi-temps où il ne peut qu’admirer le geste acrobatique de Cristiano Ronaldo (63e). Le vétéran italien n’a pas su se montrer décisif pour les siens. Il aurait pu aller chercher le ballon plus souvent dans les cages si sa barre transversale n’était pas là.

De Sciglio (3,5) : le latéral droit italien avait fort à faire ce soir. Dans son couloir où un certain Cristiano Ronaldo rodait et un Marcelo dont on connaît l’attirance pour les phases offensives, il avait du pain sur la planche. Malheureusement pour lui, dès le début de la partie, il est pris de vitesse par Marcelo qui le dépose sur le premier but (4e). L’apport offensif du Brésilien a fortement compliqué la tâche du latéral qui a dû redoubler les efforts pour cadenasser son couloir droit. En vain.

Barzagli (3) : l’expérimenté défenseur de 36 ans a semblé rattrapé ce soir par le poids des années. Souvent en retard dans ces interventions, il a été loin d’être un gage d’assurance pour les siens ce soir. Son alignement avec son coéquipier dans l’axe a parfois été limite, à l’image du troisième but de Marcelo. Pas du grand Barzagli, très loin de là.

Chiellini (3,5) : le leader de la défense a semblé quelques fois dépassé par la vitesse des attaquants madrilènes. Un déficit de vitesse que ce dernier a tenté de pallier par sa malice et son expérience. Son bon sens du placement et de l’anticipation ont permis de couper la trajectoire de quelques ballons intéressants dans sa surface. Une erreur sur le but de Cristiano Ronaldo a clairement entaché sa performance.

Alex Sandro (4) : contrairement à d’habitude, le latéral gauche brésilien s’est contenté d’assurer son travail défensif. D’un point de vue personnel, il a plutôt réussi sa mission, car le jeu madrilène penchait clairement de l’autre côté. S’il s’est permis quelques montées offensives, ses centres n’ont jamais su trouver preneur.

Khedira (4,5) : la sentinelle allemande a prouvé qu’il était en grande forme en ce moment. Il n’a pas lésiné sur les efforts en couvrant une grande partie du milieu de terrain pour compenser l’infériorité numérique des siens dans l’entrejeu. Tantôt assigné aux tâches défensives, ce dernier s’est également permis quelques percées entre les lignes adverses. Mais l’Allemand a semblé un peu seul dans l’entrejeu, avec un Bentancur très frileux pour ce genre de grand rendez-vous. Remplacé à la 76ème par Cuadrado, mais face à un score déjà acquis pour les Merengues, sa rentrée n’a pas apporté grand-chose à la Juve.

Bentancur (4) : préféré à Matuidi, le jeune Uruguayen de 20 ans a été plus en retrait que son compère de l’entrejeu. Généreux dans l’effort, il a tenté d’apporter sa pierre à l’édifice à l’aide d’un pressing permanent, mais le carton jaune reçu tôt dans la partie a limité son activité (26e). Face à la maîtrise du milieu madrilène, il n’a pas su répondre présent. Dépassé.

Asamoah (4) : certainement préféré à Mandzukic pour sa capacité à répéter les efforts défensifs, l’international ghanéen a plutôt assuré sa mission de ce côté-là. En revanche, son apport sur le plan offensif a été quasi inexistant. Le manque d’automatisme avec son latéral gauche Alex Sandro s’est également fortement ressenti. Remplacé par Mandzukic à la 69e, qui n’a pas franchement eu l’occasion de s’illustrer.

Dybala (3) : positionné en soutien de son compatriote Higuain, la pépite argentine a beaucoup tenté, mais son jeu a été entaché par pas mal de d’imprécisions. Pourtant, sa finesse technique a beaucoup apporté aux Bianconeri, notamment sa précision dans les coup franc. Le ballon déposé pour Higuain en première période est un modèle du genre (23e). Une nouvelle fois dans cet exercice, ce dernier manque d’égaliser, mais la réussite n’est pas de son côté (56e). Averti pour simulation dans le premier acte, ce dernier écope d’un deuxième jaune synonyme d’expulsion pour un pied trop haut (66e). Il a bêtement mis son équipe dans les pires conditions.

Douglas Costa (2,5) : l’ailier virevoltant auriverde a livré une prestation en demi-teinte. Loin d’être fulgurant en première mi-temps, il a effectué un bon nombre de mauvais choix notamment par précipitation. Sa deuxième période n’est pas meilleure, loin de là. Réputé pour sa capacité à éliminer en un contre un, ce dernier n’a jamais su l’utiliser à bon escient. Match très décevant de sa part. Son apport sur le plan offensif a été quasi inexistant. Remplacé par Matuidi à la 69ème, qui s’est contenté de défendre pour éviter aux siens une plus grosse gifle.

Higuain (4,5) : face à son ancien club, Pipita avait à cœur de se montrer sous son meilleur visage. Mission réussie pour le buteur argentin. Très en jambes, il a été l’homme le plus dangereux du côté de la Vieille Dame en première mi-temps. Sans un Navas monstrueux, sa reprise de volée aurait certainement mérité de terminer au fond des filets (23e). Lors du second acte, ce dernier a passé plus de temps à courir derrière le cuir pour tenter de le récupérer. Si sa détermination est à louer, ce dernier n’a pas été mis dans les meilleures dispositions par ses coéquipiers.

Real Madrid :

Keylor Navas (7) : même si la Juventus Turin n’était pas très loin de ses buts, le portier des Merengues n’a eu qu’une vraie occasion de se mettre en évidence en première période. Il stoppe magnifiquement la reprise d’Higuain sur un coup franc de Dybala (23e). Il n’a fait aucun véritable arrêt en seconde période sauf sur une lourde frappe d’Higuain (90e +2). Il a fait ce qu’il avait à faire.

Carvajal (6,5) : le latéral droit espagnol a tenu son côté, mais en même temps, il n’avait pas vraiment d’adversaire direct tant le jeu des Juventini se concentrait dans l’axe et surtout sur l’autre côté. Il a tenté de monter parfois, sans non plus se montrer incroyable. Offensivement, il n’a pas toujours fait les bons choix, notamment dans ses passes. C’est lui qui offre le second but des siens à Ronaldo (66e).

Varane (7) : en première période, l’international français a tout simplement été énorme ! Il a coupé de très nombreuses trajectoires, gagné un nombre de duels incalculable. Il a totalement dégouté Dybala et surtout Higuain. Il sauve son camp en envoyant la balle en corner sur un centre tandis que le but était vide (38e). Il a tenté quelques montées en deuxième période, mais surtout, il a continué à dégouter les attaquants adverses. Ce soir, c’était le patron.

Ramos (5,5) : le patron de la défense du Real avait laissé son costume à Raphaël Varane ce soir, mais il a quand même été excellent. L’international espagnol a joué dans son registre, avec son corps et surtout il a mis sa hargne habituelle, n’hésitant pas à aboyer sur ses adversaires quand ceux-ci tombaient tout seul. Un brin nerveux ensuite, il a écopé d’un carton jaune sur une faute évitable à l’encontre de Dybala (55e) et sera donc suspendu au match retour.

Marcelo (6,5) : les attaques de la Juventus sont passées par son côté lorsque le jeu ne se déroulait pas dans l’axe. Il a plutôt tenu bon et surtout a proposé quelques solutions à Isco et surtout c’est lui qui décale l’Espagnol sur le but de Cristiano Ronaldo dès la 3e minute de jeu. Bien mieux en deuxième période, il s’offre un but plein de finesse sur une passe de CR7 après avoir dribblé gentiment Buffon (72e).

Modric (7) : le Croate est un joueur soyeux. Ses sorties de balles l’ont été tout autant ce soir notamment avec son extérieur du pied droit. Il n’a pas non plus hésité à aller au duel malgré son gabarit. Il est absolument indispensable lorsqu’il s’agit de ressortir le ballon proprement et rapidement pour les contre-attaques. Il a aussi retroussé les manches quand il a fallu en deuxième période. Indispensable. Remplacé par Matteo Kovacic (82e) qui a fait ce qu’il fallait de manière sobre et qui a trouvé la barre (86e).

Casemiro (7) : il a joué son jeu et il avait des clients. Casemiro a été au duel et a imposé sa hargne au milieu de terrain lorsque les vagues de la Juventus se projetaient sur le but de Keylor Navas. Il aurait pu être sanctionné d’une main dans la surface, mais celle-ci était totalement involontaire (44e). Il est d’une intelligence tactique assez folle en témoignent ces nombreuses fois où il compense les montées de ses coéquipiers.

Kroos (6,5) : le milieu de terrain allemand a probablement été le plus discret des quatre du milieu de terrain. Pourtant il joue juste aussi et il a surtout envoyé une frappe extrêmement lourde, la barre transversale de Gigi Buffon doit d’ailleurs encore trembler à l’heure actuelle (36e). L’international allemand a remonté les manches en deuxième période et il n’est pas innocent dans la bonne performance des siens.

Isco (6,5) : titularisé à la surprise générale après une belle campagne médiatique en Espagne, l’international a été excellent. Sur le premier but, il est décalé par Marcelo et envoie un centre à raz de terre à destination de Cristiano Ronaldo qui ne se faisait pas prier (3e). Il a régalé les téléspectateurs et les spectateurs avec sa finesse technique. Un brin plus discret en deuxième période, il est remplacé par Marco Asensio (75e), qui n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer.

Benzema (6,5) : l’international français n’a pas trouvé le chemin des filets en première période, mais il a été extrêmement précieux. Fini les railleries sur sa libération d’hectares, c’est avec le ballon que le Français a été bon. Accroché par Barzagli sur le but de Ronaldo, il aurait probablement pu reprendre le cuir (3e). Il décale de façon sublime Kroos (36e) qui trouve la barre. Grâce à sa technique, il a permis au bloc de remonter. Remplacé par Lucas Vazquez (59e). L’Espagnol est plutôt bien rentré dans son match et a profité de l’exclusion de Dybala et du bon retour de ses coéquipiers pour se mettre en évidence.

