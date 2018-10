Un match pas comme les autres. Hier soir, l’Olympique Lyonnais a vécu une soirée étrange. Pour son deuxième match de la saison en Champions League, le club rhodanien a accueilli le Shakhtar Donetsk dans un stade quasiment vide. En effet, cette rencontre était disputée à huis clos suite aux incidents qui avaient eu lieu en marge du match contre le CSKA Moscou en mars dernier. Seuls quelques petits privilégiés ont pu assister à cette rencontre. Des membres des délégations des deux clubs, des VIP, des stadiers, des journalistes, ce sont environ 1000 personnes qui étaient présentes dans l’enceinte lyonnaise mardi soir. Une enceinte qui a sonné creux, il faut bien l’avouer. L’ambiance était clairement glauque, pas vraiment l’idée qu’on peut se faire d’un match de Ligue des Champions.

Un match et une ambiance bizarre

Lors de leurs entrées sur le terrain pour l’échauffement, les deux formations étaient accompagnées par de la musique qui cachait à peine le bruit des ballons et les échanges entre joueurs. L’annonce des compositions d’équipes s’est faite dans le plus grand des calmes. Idem au moment de l’entrée sur la pelouse pour le match. L’hymne de la Ligue des Champions a rompu le silence et a lancé le match. Un match où de la tribune de presse, on entendait les commentaires des journalistes radio français et ukrainiens se mêler au bruit des ballons et aux cris des coaches qui donnaient leurs consignes. Sans public, le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous côté lyonnais. La première mi-temps des Gones a été très mauvaise.

Tout le contraire de celle des joueurs du Shakhtar, qui ont été très bons. Ils ont d’ailleurs pu compter sur leur délégation qui n’a pas hésité à donner de la voix. Un huis clos qui était donc clairement un avantage pour les coéquipiers de Taison. Mais après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas avancé cela comme argument. « Non, je ne pense pas que le huis clos explique cette entame. Je pense que tactiquement on a été dominé. On était beaucoup trop loin d’eux. On n’était pas assez ensemble. Il y a peut-être aussi l’enchaînement des matches puisque c’était notre sixième match en dix-huit jours ». Même constat du côté de Léo Dubois. : « Je n’ai pas senti une équipe endormie. J’ai surtout senti une équipe qui avait des difficultés à défendre ensemble tout simplement ».

Le public a manqué aux Lyonnais

« C’était un contexte forcément un peu particulier pour nous de jouer dans ces conditions là. Mais on n’a pas forcément d’excuses »,a avoué Lucas Tousart. « On sait qu’on était trop loin d’eux pour pouvoir espérer récupérer les ballons et sortir vainqueurs des duels. Ils nous ont posé des problèmes tactiquement au milieu de terrain. Ils arrivaient à créer le surnombre. C’est ça qui nous a mis en difficulté ». Mais Lyon a su montrer un meilleur visage en deuxième période. « C’était vraiment un match bizarre. Ils ont dominé la première mi-temps et on a changé la donne dès le retour des vestiaires », a expliqué Jason Denayer. Même si tout n’a pas été parfait, l’OL a su revenir au score et arracher un nul (2-2) notamment grâce à un but de Léo Dubois. Son premier à l’OL qu’il n’a pas vraiment pu fêter comme il se doit.

« Je n’avais pas imaginé mon premier match en tant que titulaire en Champions League avec un but dans un stade à huis clos. C’est particulier. J’espère que ça ne se reproduira pas ici car le foot est moins beau comme ça. Avec un stade plein ce soir ça aurait été magnifique ». Le douzième homme a beaucoup manqué aux Gones, à écouter les différents membres du club comme Tousart. « On était au courant avant le match du contexte. C’est vrai qu’on ne va pas se le cacher. Nous footballeurs, jouer dans des ambiances comme ça ce n’est pas bien pour le football. Même s’il y a eu des incidents et qu’on est sanctionné, on ne va pas revenir dessus. Mais c’est triste de voir un stade comme ça, qui a une grosse capacité pour accueillir des personnes pour que le football soit une fête. Ce soir, ça n’a pas été dans ce sens-là en tribunes. Mais ce n’est pas une excuse. C’est un petit peu embêtant. Ça fait partie d’une carrière de jouer des matches à huis clos. Ce n’est pas ce qu’on préfère, mais il faut faire avec ». Que ce soit sur comme en dehors du terrain, la soirée a été très étrange pour l’OL !