Le Paris SG a parlé d’une seule voix mardi soir, au sortir du nul obtenu sur la pelouse de Naples (1-1, 4e journée de Ligue des Champions). D’abord, les joueurs du club de la capitale ont martelé que ce résultat leur permettait de garder leur destin européen entre leurs pieds. Ensuite, ils ont regretté l’arbitrage du Néerlandais Björn Kuipers, coupable selon eux de plusieurs erreurs majeures au fil de la rencontre. À commencer par Neymar, qui a même lâché que l’homme en noir lui avait ouvertement manqué de respect appelant même à des sanctions.

Mais l’attaquant parisien n’est pas le seul à avoir eu la dent dure contre l’arbitre batave. Thiago Silva a lui aussi affiché son exaspération, rappelant un démêlé précédent entre M. Kuipers et le PSG. « Je crois qu’il y avait penalty pour nous aussi (Naples a égalisé sur penalty). C’est toujours comme ça. Surtout avec cet arbitre-là, même si je ne veux pas le rendre coupable du résultat, car tout est une question d’interprétation. Mais je crois que contre Chelsea (en huitième de finale en 2015, à Stamford Bridge, 2-2), c’était déjà la même chose, Zlatan Ibrahimovic n’aurait pas dû être exclu. Et aujourd’hui (mardi) encore, il fait une erreur contre nous », a confié le capitaine des Rouge-et-Bleu.

« On a perdu deux points sur deux erreurs de l’arbitre »

Même son de cloche du côté de Marquinhos. « Je pense qu’aujourd’hui (mardi) l’arbitrage nous a porté préjudice. On n’aime pas parler des arbitres en zone mixte parce que l’on sait que leur travail est très difficile, mais là, c’était un peu trop. Il y a beaucoup de fautes au milieu de terrain sur nos joueurs qu’il laissait passer. Il y a le penalty sur Juan Bernat, que, moi, de l’autre côté du terrain je vois alors qu’à deux mètres de l’action, l’arbitre, lui, ne dit rien. Ça rend les choses plus difficiles. En Ligue des Champions, c’est toujours comme ça », a confié le défenseur central brésilien, repris par Julian Draxler, Thilo Kherer, Gianluigi Buffon et même Nasser Al-Khelaïfi.

« C’est sûr qu’il y a hors-jeu (sur le but napolitain), c’est sûr qu’il y a penalty (sur Bernat), mais on va accepter. On a besoin du VAR le plus vite possible. On a perdu deux points sur deux erreurs de l’arbitre », a-t-il amèrement regretté au micro de RMC Sport. Idem pour son coach Thomas Tuchel. « Le joueur napolitain était hors jeu avant le penalty que nous concédons, c’est très dur d’accepter. Et puis une situation sur Juan Bernat n’est pas signalée pour nous », a confié le technicien allemand. M. Kuipers doit avoir les oreilles qui sifflent. Le PSG, lui, dort avec ses regrets...