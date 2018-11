Interrogé au coup de sifflet final du match Naples-PSG (1-1) par RMC Sport, Julian Draxler est revenu sur la rencontre et a notamment évoqué cet action polémique où l’arbitre n’a pas indiqué un penalty après un tacle napolitain sur Juan Bernat.

« On a bien joué, la première période était très bonne, on a eu beaucoup de possession, on a mal commencé la deuxième période, il y a eu des grosses occasions pour Naples, il y avait penalty pour nous sur Juan, on a bien joué mais déçu car pas gagné », a lancé l’Allemand.