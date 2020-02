Jusqu’à présent, les membres du Paris Saint-Germain refusaient d’en parler. Mais depuis hier, le club de la capitale n’a plus que deux semaines pour préparer son huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Autant dire que tout va s’accélérer maintenant. Avant le mercato d’hiver, le club de la capitale était déjà au courant du point fort des Marsupiaux, l’attaque, et de son point faible aussi, la défense. Cependant, le BVB a profité du mois de janvier pour réaliser quelques ajustements. Et pas n’importe lesquels.

Le milieu de terrain Emre Can, qui était annoncé dans le viseur parisien l’été dernier, est venu densifier l’entrejeu tandis que le secteur offensif des Borussens a vu le phénomène Erling Braut Håland débarquer. Acheté pour 20 M€ alors qu’il était courtisé par tous les grands d’Europe, le Norvégien a quitté Salzbourg en laissant une feuille de route plus qu’impressionnante, à savoir 29 réalisations en 22 matches, toutes compétitions confondues !

« On est le PSG. Sur le papier, on peut battre n’importe quelle équipe »

Agé de 19 ans, Håland est passé du championnat autrichien à la Bundesliga sans trembler. D’ailleurs, il n’a pas mis bien longtemps pour commencer à rentabiliser la somme investie par le BVB. Buteur hier soir en Coupe d’Allemagne face au Werder Brême, Håland n’a pu éviter l’élimination de son équipe, mais le Scandinave a signé sa huitième réalisation en seulement quatre matches ! Autant dire qu’à deux semaines du choc, le nom de l’ancien pensionnaire de Salzbourg revient avec insistance dans les travées du Parc des Princes.

Alors, faut-il craindre Erling Braut Håland ? Thomas Meunier a livré son sentiment en zone mixte. « Le craindre ? Je ne le connais pas spécialement. Il a de très bonnes statistiques sur le fait que Dortmund marque beaucoup de buts, mais ils en encaissent aussi énormément. On est le PSG. Sur le papier, on peut battre n’importe quelle équipe. Il ne tiendra qu’à nous d’assurer la qualification. » Plutôt confiant le Parisien. Mais il devra se méfier quand même...