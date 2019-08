Tous les clubs qualifiés attendent ce moment. Au lendemain de la fin des barrages de la Ligue des Champions, le tirage au sort de la phase de poules de l’édition 2019-2020 a lieu ce jeudi soir à Monaco. Côté français, le Paris Saint-Germain, champion de France, le LOSC, dauphin du club de la capitale, et enfin l’Olympique Lyonnais, troisième la saison passée et qualifié directement pour la phase de groupes grâce à la victoire finale de Chelsea en Ligue Europa, attendent avec impatience leurs adversaires européens.

17h54 : Patrice Evra a donné son avis sur le titre de meilleur joueur UEFA de la saison 2018-2019. Et l’ancien joueur de Manchester United semble avoir une préférence pour l’attaquant portugais.

17h52 : c’est au tour d’un certain Cristiano Ronaldo de faire son arrivée. L’international portugais est déjà très sollicité pour des selfies.

17h49 : Gérard Lopez, président du LOSC, vient d’arriver en compagnie d’un certain Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone !

17h43 : absent de la cérémonie la saison passée, Cristiano Ronaldo est cette fois-ci présent à Monaco. Le joueur de la Juventus sera-t-il sacré meilleur joueur de la saison ? Fin du suspense dans quelques minutes...

17h41 : le tirage au sort de la phase de poules se rapproche petit à petit. En attendant, voici les chapeaux pour ce tirage tant attendu. Le PSG est dans le chapeau 1, l’OL dans le troisième et le LOSC se retrouve dans le quatrième.

17h36 : Virgil van Dijk va-t-il être sacré meilleur joueur de la saison, lui qui a remporté la Ligue des Champions avec les Reds de Liverpool ? Réponse dans quelques minutes.

17h34 : Lionel Messi est bien arrivé à Monaco. L’attaquant argentin du FC Barcelone est en lice pour le trophée de meilleur attaquant mais également celui de joueur UEFA sur la saison 2018-2019.

17h30 : il ne reste plus que trente minutes avant le début de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Joueurs, entraîneurs, dirigeants ou encore journalistes s’installent pour le moment avant le grand moment.

Les chapeaux de cette édition 2019/20 :

Chapeau 1

Liverpool (Angleterre)

Chelsea (Angleterre)

FC Barcelone (Espagne)

Manchester City (Angleterre)

Juventus (Italie)

Bayern Munich (Allemagne)

Paris Saint-Germain (France)

Zenit FK (Russie)

Chapeau 2

Real Madrid (Espagne)

Atlético de Madrid (Espagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

SSC Napoli (Italie)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Tottenham Hotspur (Angleterre)

Benfica Lisbonne (Portugal)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

Chapeau 3

Olympique Lyonnais (France)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Red Bull Salzbourg (Autriche)

Olympiakos (Grèce)

Club Bruges (Belgique)

Valencia CF (Espagne)

Inter Milan (Italie)

Dinamo Zagreb (Croatie)

Chapeau 4

Lokomotiv Moscou (Russie)

KRC Genk (Belgique)

Galatasaray (Turquie)

RB Leipzig (Allemagne)

Slavia Prague (République Tchèque)

Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Atalanta Bergame (Italie)

LOSC Lille (France)

