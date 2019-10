Après le Paris Saint-Germain contre le club de Galatasaray hier soir, c’est au tour des deux autres équipes françaises de rentrer en lice dans cette deuxième journée de Ligue des Champions. En effet, Lille accueille Chelsea et dans le même temps, l’Olympique Lyonnais se déplace en Allemagne pour affronter le RB Leipzig (rencontre à suivre sur notre live commenté). La semaine pourrait être fatale à Sylvinho, le coach de l’OL, si deux défaites (face au RBL et face à l’ASSE ce dimanche) venaient.

Donc, c’est dire si elle est importante. Les Allemands du RB Leipzig sont entraînés par Julian Nagelsmann, arrivé cet été en provenance d’Hoffenheim. Sur leurs terres, les Allemands sont plutôt solides et Timo Werner est en grande forme. L’international a d’ailleurs marqué un joli doublé contre le Benfica voici maintenant deux semaines. D’autant plus que les Rhodaniens auront à déplorer quelques absents, par exemple Jason Denayer.

L’OL abandonne la défense à trois

Pour cette rencontre, et comme il en avait l’habitude avec Hoffenheim, Julian Nagelsmann devrait articuler sa formation en 3-5-2. Klostermann et Halstenberg devraient agir comme les pistons droit et gauche de cette formation. L’axe central, qui devrait protéger Gulasci, pourrait être composé de Konate, Upamecano et Orban. Au milieu, trois hommes, Laimer, Sabitzer et Nkunku. Enfin, les deux hommes chargés de scorer devraient être Poulsen et Timo Werner.

De l’autre côté, Sylvinho a expliqué qu’en l’absence de Denayer, l’OL ne jouerait pas à trois en défense. On peut donc imaginer qu’il va insister avec son 4-3-3. Devant Lopes, Dubois, Andersen, Marcelo et Koné devraient former l’arrière-garde. Au milieu de terrain, Lucas Tousart pourrait être entouré de Houssem Aouar et de Thiago Mendes, débarqué de Lille cet été. Enfin, devant, presque du grand classique a priori avec Jeff Reine-Adelaïde, Moussa Dembélé et Memphis Depay.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10