L’OL doit rattraper sa bévue d’il y a deux semaines. Battus à Lisbonne sur une erreur d’Anthony Lopes, les Gones ont perdu leur place de leader du groupe G et sont surtout troisièmes désormais. Face à Benfica (match en live commenté sur Foot Mercato), dernier de cette poule, la victoire sera impérative ce soir au Groupama Stadium pour revenir dans les deux places qualificatives. Avant la trêve internationale qui interviendra à la fin de la semaine, l’OL a engrangé un peu de confiance avec ses deux victoires consécutives en Ligue 1. De quoi gonfler le moral de Rudi Garcia et de ses hommes.

Avant d’affronter l’OM dimanche prochain au Vélodrome (match à suivre en live commenté sur notre site), les Lyonnais se présenteront sans doute dans la même configuration que face à Toulouse. Le 4-3-3 a laissé place au 4-4-2 avec Andersen et Denayer en défense centrale. Koné et Dubois, qui portera le brassard de capitaine, prendront place sur les côtés. Dans les buts, et même s’il n’est pas au meilleur de sa forme, Lopes sera bien présent.

Les mêmes que face à Toulouse ?

Sur les ailes au milieu, on devrait voir deux joueurs habitués à jouer davantage dans l’axe. Il s’agit d’Houssem Aouar, côté gauche, et de Jeff-Reine Adélaïde, en verve contre le Téf’, sur l’aile opposée. Les deux animateurs seront vraisemblablement entourés du duo Lucas Tousart-Thiago Mendes. Le premier semble indéboulonnable pour son entraîneur, quand le second revient en meilleure forme. Enfin devant, l’indispensable Memphis Depay sera associé à Moussa Dembélé.

Même si Benfica est sans doute moins armé que ces dernières saisons sur la scène européenne, il faudra se méfier. Avec une seule petite défaite au compteur en championnat, le leader de la Liga NOS devrait se présenter en 4-4-2. Sans surprise, Vlachomidos prendra place dans la cage. Le capitaine Ruben Dias formera la charnière avec Ferro alors que Grimaldo, victime d’une petite alerte musculaire ce week-end, évoluera sans doute à gauche. A droite, l’expérimenté André Almeida sera sans doute préféré à Tomas Tavares. Buteur sur la bourde de Lopes, Pizzi sera titulaire au milieu avec Florentino Luis, Gabriel et Cervi. Enfin, Seferović et Chiquino formeront probablement le duo d’attaque.