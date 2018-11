Dos au mur. Le Paris SG n’avait pas le choix ce mercredi. Les hommes de Thomas Tuchel devaient l’emporter contre Liverpool pour rester en vie en Ligue des Champions. Et les partenaires de Thiago Silva l’ont fait. Solidaires, impliqués et efficaces, les Rouge-et-Bleu se sont imposés face aux Reds de Jürgen Klopp (2-1, 5e journée). Mais à en croire les discours à l’issue de la rencontre, ce succès vaut beaucoup plus que trois points.

« Pour nous, c’était très important de gagner pour envoyer un signal fort... à tout le monde », a lancé Gianluigi Buffon en zone mixte. Kylian Mbappé abondait en ce sens. « Notre prestation a marqué les gens. (...) Je disais qu’il fallait un déclic. On va attendre de voir, de confirmer, mais je pense que ça peut en être un », a expliqué le jeune attaquant parisien. Neymar, lui aussi, a souligné le message envoyé par ses partenaires et lui.

« On finit ce match très content du match, de la victoire, on savait que ce serait difficile, mais on est très content de ce que l’équipe a démontré. (...) Nous avons démontré la force de notre groupe », a lancé la star brésilienne en zone mixte. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi n’a pas non plus caché sa satisfaction d’avoir gagné, avec la manière, soulignant le message fort lancé à la concurrence grâce à cette victoire face au dernier finaliste de la C1.

« Je suis très heureux de ce résultat, de la qualité du jeu. Vraiment, on s’est battu pour ce match. On a montré le vrai visage du Paris Saint-Germain, parce que beaucoup de gens parlent du PSG, du projet, tout ça... On a montré le vrai visage du PSG, le vrai visage des grands joueurs qu’on a aujourd’hui. On est vraiment une équipe solide ensemble, avec un grand entraîneur. Ce soir (mercredi), c’est une grande réponse pour tout le monde. Ce match n’était pas facile », a-t-il conclu. Le message est passé.