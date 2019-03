Ce mercredi soir a été terrible pour les équipes qui ont subi l’assistance vidéo à l’arbitrage. En effet, le Paris Saint-Germain a été sanctionné d’un penalty après une main de Presnel Kimpembe dans la surface qui contrait une frappe de Diego Dalot (90e). À la suite du visionnage, l’arbitre de la rencontre a offert une occasion en or à Manchester United de se qualifier. Marcus Rashford ne tremblait pas et transformait, envoyant les Red Devils en quart de finale de la C1. Mais ce n’est pas tout. La Roma aussi allait subir.

Hier soir, à l’Estádio do Dragão, alors que l’AS Roma l’avait emporté 2 buts à 1 sur sa pelouse lors du match aller, le FC Porto a répondu par Soarez et Marega lors de la deuxième manche. De Rossi ayant réduit la marque, c’était donc en prolongation que tout se décidait. Et c’est sur une histoire de penalty et de VAR, comme lors de PSG-MU, que les choses ont basculé. Alors qu’Alex Telles avait, sur penalty, donné deux buts d’avance à Porto, synonyme de qualification, après que Monsieur Çakir ait visionné le ralenti de l’action pour confirmer sa décision (3-1, 117e), les Romains espéraient bénéficier à leur tour de l’aide de la VAR pour obtenir un penalty dans le temps additionnel de la prolongation, après une faute de Moussa Marega (qui démarrait en réalité en dehors de la surface, ndlr) sur Patrik Schick.

« Nous nous faisons toujours voler »

Mais si l’arbitre turc de la rencontre allait une nouvelle fois visionner les ralentis, il décidait ce coup-ci de ne pas siffler en faveur de la Louve. Interrogé à l’issue de l’élimination des siens, le président américain de la Roma, James Pallotta, a eu des mots très durs envers le corps arbitral et plus précisément à l’encontre de l’assistance vidéo à l’arbitrage, en vigueur en Ligue des champions depuis le début de ces huitièmes de finale.

« L’année dernière, nous avons demandé la VAR en Ligue des Champions parce que nous nous sommes fait avoir en demi-finale (contre Liverpool, ndlr) et ce soir, ils ont la VAR et nous nous faisons toujours voler. Patrik Schick a clairement été accroché dans la surface, la VAR le montre, et rien n’est donné. J’en ai marre de ces conneries. J’abandonne », a-t-il déclaré, visiblement abattu. L’AS Roma et le Paris SG ont donc livré le même combat, ce mercredi, contre la VAR.