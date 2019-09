Dans exactement deux semaines, le Paris Saint-Germain lancera sa saison européenne avec la réception du Real Madrid au Parc des Princes, dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions (un match qui sera à suivre en direct sur notre site). Après cela, le club de la capitale, placé dans le groupe A pour cet exercice 2019-2020, aura également le droit à des confrontations contre le Galatasaray (Turquie) et le Club Bruges (Belgique). Mais avant le lancement de la campagne européenne, chaque club devait donner la liste des joueurs retenus à l’UEFA.

Du côté de la Juventus par exemple, Emre Can et Mario Mandzukic ont été mis de côté. La liste du Paris Saint-Germain était donc très attendue dans l’Hexagone, et celle-ci vient d’être dévoilée sur le site de l’UEFA. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas vraiment de surprises. Neymar, au coeur d’un feuilleton dans ce mercato estival, est bel et bien là sur le plan offensif tout comme l’attaquant prêté par l’Inter, Mauro Icardi. Aucun absent n’est d’ailleurs à notifier en attaque. Dans les autres registres, il manque cependant quelques joueurs, puisque Thomas Tuchel et ses dirigeants ont dû faire des choix.

Avec les arrivées de Keylor Navas (Real Madrid) et Sergio Rico (Séville FC), l’ancien portier de Chelsea Marcin Bulka a été laissé sur le carreau. Une autre recrue manque aussi à l’appel. Il s’agit du défenseur Mitchel Bakker, qui évoluait auparavant à l’Ajax Amsterdam. Pour le reste, si on regarde l’effectif du PSG sur le site officiel, Garissone Innocent, Tanguy Kouassi, Loïc Mbe Soh et enfin Adil Aouchiche sont les autres absents. Néanmoins tous ces jeunes peuvent figurer sur la liste B. Celle-ci concerne les joueurs nés après le 1er janvier 1997 et qui ont passé au moins deux ans révolus avec le club francilien.

La liste des 23 joueurs pour la Ligue des Champions :

Gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico

Défenseurs : Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Thomas Meunier, Colin Dagba, Juan Bernat, Layvin Kurzawa

Milieux : Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Julian Draxler, Pablo Sarabia

Attaquants : Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Eric-Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi

Découvrez les Parisiens sélectionnés pour participer à la phase de groupes de la @ChampionsLeague 2019/2020 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2019

