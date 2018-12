Cela fait deux années de suite que le Paris Saint-Germain a terminé premier de son groupe en Ligue des Champions. Embêté à chaque fois par le Real Madrid, le FC Barcelone et même Arsenal, le club de la capitale avait retrouvé un statut de premier de groupe la saison dernière face au Bayern Munich. Mais cette fois, il a fait preuve de caractère. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que les Rouge-et-Bleu ne sont pas peu fiers d’avoir achevé cette phase de poules 2018/2019 devant des gros calibres tels que Liverpool et Naples.

Premier pour la deuxième année consécutive

En effet, alors qu’ils étaient surtout confrontés à un seul adversaire de taille lors des saisons précédentes, les Parisiens sont tout simplement parvenus à remporter le groupe le plus compliqué en Ligue des Champions depuis l’arrivée de QSI en 2011. De quoi envisager le tirage au sort des huitièmes de finale plus sereinement ? Pas vraiment. Avant même d’évoquer les noms de potentiels futurs adversaires des hommes de Thomas Tuchel, il suffit de se souvenir de l’an passé. Premier, le PSG avait hérité du Real Madrid (futur champion) en huitièmes alors que le Bayern Munich (dauphin des Rouge-et-Bleu) décrochait le jackpot en tombant sur Besiktas.

Mais cette saison, Paris peut déjà se féliciter d’une chose : il évitera à coup sûr ses deux derniers bourreaux en Ligue des Champions, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Une excellente nouvelle au vu des terribles désillusions vécues récemment face aux deux ténors de la Liga. Autres équipes également évitées : le Borussia Dortmund et le FC Porto. Pour le reste, même si 15 des 16 écuries qualifiées pour le tour suivant sont connues, il faut encore attendre la deuxième levée de la sixième journée qui se déroulera ce soir pour être définitivement fixé. Sauf que l’on peut déjà penser que cela s’annonce corsé pour le PSG. En effet, le Bayern Munich est premier et favori du groupe E, mais il devra finir le travail à Amsterdam contre un Ajax pouvant toujours lui passer devant.

L’épouvantail Atlético de Madrid

Quant à la poule F, un cador sera forcément second et cela se jouera entre la Juventus et Manchester United. Opposés aux Youngs Boys, les Bianconeri de Cristiano Ronaldo partent avec un gros avantage. Et ce n’est pas pour déplaire aux Parisiens, vu l’état de forme actuel des Turinois. Et puis, le flou demeure dans le groupe de l’OL. Paris évitera les équipes de cette poule si Manchester City confirme sa place de leader et que les Gones ne tremblent pas devant le Shakhtar Donetsk. En revanche, si les Ukrainiens passent, ils seront un adversaire possible. Enfin, il existe un scénario encore moins abordable : une victoire de l’OL combinée à une défaite de City face à Hoffenheim et ce sont les Citizens qui seraient dans le chapeau de deuxièmes de poules à éviter.

Et elles sont plusieurs ces équipes à l’avoir ce statut. A ce moment précis, on en connaît cinq : l’Atlético de Madrid, Schalke 04, l’AS Roma, Tottenham et Liverpool. Autant dire que si aucune surprise majeure ne se produit ce soir, Manchester United, l’Ajax, l’OL ou le Shakhtar s’ajouteront à cette liste. Et c’est là que ça se complique. Grâce au réglement de l’UEFA, les formations d’un même pays ne peuvent s’affronter. Et à ce petit jeu, Tottenham devient donc un adversaire très probable (impossible de tirer Liverpool). Sans parler de MU. Idem en ce qui concerne l’Atlético de Madrid. Assurés d’éviter le Real, le Barça et le Borussia, les partenaires d’Antoine Griezmann font figure d’épouvantails. Réponse le 17 décembre prochain à midi.

Les 15 qualifiés :

FC Porto (POR)

Schalke 04 (ALL)

Atlético de Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

FC Barcelone (ESP)

Real Madrid (ESP)

AS Roma (ITA)

Manchester City (ANG)

Manchester United (ANG)

Juventus Turin (ITA)

Ajax Amsterdam (P-B)

Bayern Munich (ALL)

Tottenham (ANG)

PSG (FRA)

Liverpool (ANG)