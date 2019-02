Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester United (2-0) et de celle de l’AS Roma contre le FC Porto (2-1), Tottenham et le Borussia Dortmund se retrouvaient ce mercredi soir à Wembley pour leur huitième de finale aller de Ligue des Champions. La saison passée, les deux formations s’étaient rencontrées à deux reprises lors de la phase de poules, et les Spurs s’étaient imposés à chaque fois (3-1, 2-1). Alors forcément, les Borussen voulaient prendre leur revanche, et cela débutait dès ce soir avec la première manche. Présent dans le groupe B, le club londonien avait terminé deuxième derrière le Barça. De son côté, l’équipe allemande était sortie du groupe A en tête. Pour ce match, Mauricio Pochettino optait pour un 3-4-3 avec Eriksen derrière le duo Lucas-Son. En face, Lucien Favre alignait un 4-2-3-1 et Götze se positionnait en pointe.

Devant le public londonien, les Borussen mettaient le pied sur le ballon et cherchaient à installer leur jeu face à des Spurs placés assez haut pour exercer un pressing. Face au bloc londonien, les hommes de Lucian Favre n’arrivaient cependant pas à créer le danger. Les locaux prenaient donc possession du ballon et Lucas faisait lever les supporters. Suite à un mauvais renvoi, Sanchez remettait dans le paquet et l’ancien joueur du PSG enchaînait contrôle de la cuisse-reprise de volée, mais sa tentative frôlait le montant opposé (7e). Les Borussen réussissaient finalement à répondre, mais Lloris sauvait les siens. Le gardien français s’imposait d’abord face à Pulisic, auteur d’une frappe dans un angle fermé (15e). Le champion du Monde captait ensuite un tir croisé de Witsel, présent à la suite d’un dégagement de Vertonghen (20e). Et le BvB ne quittait plus le camp londonien.

Des Spurs séduisants en deuxième période !

Les hommes de Lucien Favre restaient en effet dans la moitié de terrain de Tottenham. Très bon depuis le coup d’envoi, Lloris se couchait bien sur un tir fuyant de Delaney (35e). De l’autre côté, Bürki restait vigilant sur un centre-tir de Son (37e). Mais la plus grosse occasion était allemande, puisque Zagadou prenait le meilleur sur Foyth dans la surface. Son coup de tête partait bien mais Lloris s’envolait encore pour écarter le danger (45e). À la pause, le score était donc de 0-0. Et après un premier acte assez compliqué, les Spurs prenaient l’avantage dès la reprise ! Suite à une perte de balle d’Hakimi, Eriksen trouvait Lucas qui donnait en une touche à Vertonghen. ce dernier centrait ensuite vers Son, et le Sud-Coréen terminait alors le travail (47e, 1-0). Les Borussen avaient alors laissé leurs bonnes intentions aux vestiaires et souffraient réellement dans ce deuxième acte. Lancé dans la profondeur, Eriksen centrait finalement vers le premier poteau, où Zagadou surgissait pour sauver son équipe (61e).

Les Spurs poussaient toujours pour doubler la mise. Le milieu français Moussa Sissoko débordait et centrer fort devant le but, où Toprak se jetait pour détournait d’un tacle (65e). Et une dizaine de minutes plus tard, Lucas déclenchait une belle reprise sur un corner. Delaney intervenait finalement pour repousser sa tentative (76e). Mais les Borussen craquaient une seconde fois derrière. Après un débordement, Aurier réussissait à centrer à destination de Vertonghen. Plus rapide qu’Hakimi, le Belge envoyait le ballon au fond des filets (83e, 2-0). Et Tottenham inscrivait même un troisième but ! Entré en jeu quelques instants auparavant, Llorente plaçait une tête croisée sur un corner d’Eriksen pour porter le score à 3-0 (86e). Après de multiples changements et une ultime tentative de Guerreiro pour le BvB (90e+1), l’arbitre sifflait alors la fin de la partie. Tottenham s’imposait donc 3-0 contre le Borussia Dortmund. Il faudra désormais tenir au match retour pour obtenir son billet pour les quarts de finale.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.