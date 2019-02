Au même titre que la double confrontation entre l’Atlético de Madrid et la Juventus (à suivre sur notre live commenté), l’affiche entre Liverpool et le Bayern Munich (à retrouver sur notre live commenté) était considérée comme l’un des principaux chocs de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Candidates pour le titre, les deux formations ont eu des phases de poules compliquées. Confronté à Naples, au Paris Saint-Germain et à l’Étoile Rouge de Belgrade, Liverpool a dû batailler jusqu’à la dernière journée - en s’imposant, 1-0 contre Naples - pour rallier le prochain tour.

Pour le Bayern Munich, la qualification a finalement été acquise facilement, mais les Bavarois ont rencontré un concurrent coriace. Tenus deux fois en échec par l’Ajax Amsterdam, les Bavarois doivent leur première place à un match nul des Lanciers contre Benfica. Indécise, cette double confrontation met également aux prises deux équipes qui ont fait partie du dernier carré de la dernière édition. Une affiche de qualité donc malgré plusieurs forfaits de part et d’autre. Les Reds doivent se présenter sans Virgil Van Dijk (suspendu) et Alex Oxlade-Chamberlain (blessé) tandis que Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino et Dejan Lovren sont incertains. Le Rekordmeister n’est pas mieux loti avec la suspension de Thomas Müller et les blessures de Jérôme Boateng, Corentin Tolisso et Arjen Robben.

Fabinho en défense, Coman titulaire

Devant remanier sa défense suite à la défection de son leader Virgil Van Dijk, Jürgen Klopp aurait réalisé quelques ajustements. Le technicien allemand devrait organiser les Reds en 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Le Brésilien serait alors protégé par une défense composée de Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Joël Matip et Andrew Robertson. Un trio classique dans l’entrejeu verrait place avec Jordan Henderson, James Milner et Georginio Wijnaldum. Enfin, l’attaque serait composée de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino.

En face, le Bayern Munich de Niko Kovac devrait capitaliser sur ses dernières sorties et afficherait un 4-2-3-1. De retour dans le onze bavarois vendredi dernier, Manuel Neuer devrait pouvoir tenir sa place dans les cages. Pas de révolution au programme sur le plan défensif avec les titularisations attendues de Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels et David Alaba. Leon Goretzka et Thiago Alcantara constitueraient alors un double pivot. Seul en pointe de l’attaque, l’attaquant polonais Robert Lewandowski devrait pouvoir compter sur Serge Gnabry, James Rodriguez et Kingsley Coman pour l’alimenter en bons ballons.