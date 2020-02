Tout Naples attend ça. Les supporters napolitains souhaitent voir Lionel Messi fouler la pelouse du San Paolo, l’antre de l’idole locale et de tout le peuple argentin Diego Maradona. Ce mardi soir, à l’occasion du 8e de finale aller de Ligue des Champions, la Pulga sera évidemment très attendue. Tout le FC Barcelone compte donc sur lui pour faire la différence dans le sud de la Botte, pour l’heure épargné par le coronavirus.

Le n° 10 blaugrana sera épaulé par Antoine Griezmann et Ansu Fati en attaque dans le 4-3-3 prévu par Quique Setién. Dans l’entrejeu, Sergio Busquets tiendra le poste de sentinelle. Le n° 5 espagnol sera flanqué de la perle oranje Frenkie de Jong et de l’international auriverde Arthur. Gerard Piqué, présent en conférence de presse ce lundi, sera le leader de la défense azulgrana.

Lenglet tient la corde

Clément Lenglet, dans un duel à distance avec Samuel Umtiti, part avec les faveurs des pronostics pour démarrer à ses côtés. Junior Firpo et Nelson Semedo, eux, devraient animer les couloirs. Enfin, Marc-André ter Stegen fera bonne garde dans les buts catalans. De l’autre côté du terrain, les Transalpins, emmenés par Gennaro Gattuso, tenteront de réussir un joli coup face aux champions d’Espagne.

Ils compteront évidemment sur leurs trois attaquants de poche : le capitaine Lorenzo Insigne, Dries Mertens et José Callejon. Fabian Ruiz, annoncé dans le viseur du Barça, aura l’occasion de se mettre en évidence, aux côtés de Diego Demme et Piotr Zielinski. Kostas Manolas et Nikola Maksimovic seront sur leurs gardes en charnière centrale. Giovanni Di Lorenzo et Mario Rui auront eux la mission de bloquer leurs flancs. Enfin, David Ospina, l’ancien de l’OGC Nice, tentera de préserver ses cages inviolées.