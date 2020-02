Le Paris Saint-Germain avait-il besoin d’une polémique supplémentaire ? Alors que le club de la capitale a mal entamé sa double confrontation avec le Borussia Dortmund en perdant sur le score de 2 buts à 1, il va devoir gérer une autre source de tensions. Elle concerne en plus son meilleur élément, Neymar. Le Brésilien a fait son retour dans le onze de départ après trois semaines étranges, où sa blessure au dos l’a tenu écarté des terrains. Du moins, c’était la version tenue par le PSG et surtout Thomas Tuchel, qui a souvent évoqué un joueur pas à 100 % pour justifier ses absences dans le groupe.

Tout cela a volé en éclats après la rencontre face à Dortmund. Plutôt rare en zone mixte, le Brésilien de 28 ans s’est arrêté à deux reprises, face aux différents médias brésiliens notamment. Pour livrer son analyse de la rencontre mais surtout donner sa version des faits au sujet de sa blessure. « C’est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n’était pas mon choix, c’était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l’ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c’est moi qui souffre à la fin », a-t-il lancé. Il a répété cette version un peu plus tard. Sans colère mais déterminé.

Il était déjà prêt pour le match contre Lyon

S’il a confirmé avoir réellement été blessé, il a redit son incompréhension face au choix du club de ne pas le relancer avant le match face à Dortmund. « J’aurais été meilleur ce soir si j’avais rejoué avant », a-t-il également glissé. Une sortie médiatique qui va faire du bruit. Selon nos informations, Neymar se sentait prêt à jouer dès le match contre l’Olympique Lyonnais, le 9 février. Donc aussi contre Dijon le 12 et Amiens le 15. Il n’a pas caché sa frustration au sein du groupe parisien.

Comment Thomas Tuchel va-t-il réagir à cette déclaration qui met clairement en cause sa gestion ? Traumatisé par l’absence de sa star aux moments clés les deux dernières saisons, le club de la capitale a pris énormément de précautions, probablement trop. S’il a marqué un but qui pourrait avoir énormément d’importance pour le match retour, le Brésilien a manqué de justesse face au Borussia Dortmund. Même s’il a été le plus en vue parmi le trio offensif. Une chose est certaine, la balle est désormais dans le camp de Thomas Tuchel.