C’était à craindre. Le Parisien avait annoncé il y a quelques minutes que le capitaine du PSG était incertain pour la rencontre tant attendue contre le Barça ce mardi en 8e de finale de la Ligue des Champions. L’Equipe va même plus loin puisque ce lundi soir, à quelques heures avant la communication du groupe Unai Emery, le quotidien sportif annonce le forfait de Thiago Silva.

Resté en tribune lors de la rencontre de Ligue 1 entre Bordeaux et le PSG vendredi dernier, le joueur pouvait avoir été économisé par son coach, pensait-on. Or, on apprenait en réalité qu’il souffrait de petites douleurs musculaires. Le Parisien affirmait même ce lundi qu’il n’avait pas participé à l’opposition de fin de séance dimanche dernier et pire encore, qu’il avait regardé ses coéquipiers s’entraîner ce lundi.

C’est un véritable coup dur pour le PSG qui doit déjà enregistrer l’absence de Thiago Motta pour cause de suspension. Sans son capitaine et son second, Blaise Matuidi, qui devrait être titulaire, héritera du brassard. Unai Emery devrait aligner une défense centrale composée de Marquinhos et du jeune Presnel Kimpembe. A 21 ans, il disputera son premier match de Ligue des Champions. Une sacrée entrée en matière.