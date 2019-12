C’est sans pression que le Paris SG accueille Galatasaray ce mercredi au Parc des Princes pour la 6e et dernière journée de la poule A de Ligue des Champions. Les Parisiens sont en effet déjà qualifiés pour les 8es de finale et assurés de terminer premiers de leur groupe. Thomas Tuchel, privé de plusieurs joueurs pour blessure (Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye notamment), devrait donc procéder à quelques changements.

Dans les buts en revanche, Keylor Navas sera bel et bien là. Le Costaricain sera aidé par une défense à quatre, avec Colin Dagba, préféré à Thomas Meunier, à droite, Thiago Silva et Abdou Diallo dans l’axe ainsi que l’indéboulonnable Juan Bernat à gauche. Dans l’entrejeu, Marquinhos devrait opérer au poste de sentinelle. Le Brésilien sera épaulé par Julian Draxler, plutôt intéressant lors de ses dernières sorties.

Toujours pas de MCN

Pablo Sarabia pourrait compléter ce milieu de terrain, Marco Verratti revenant tout juste de blessure et étant sous la menace d’une suspension. Enfin, devant, c’est le trio Angel Di Maria-Kylian Mbappé-Neymar qui tient la corde pour démarrer, au détriment de Mauro Icardi ou Edinson Cavani. Du côté turc, Fatih Terim devrait aligner la meilleure équipe possible pour tenter d’obtenir un résultat et rêver à une qualification en 16es de finale de Ligue Europa.

Fernando Muslera, infranchissable ce week-end contre Alanyaspor (1-0), tiendra évidemment sa place dans les buts. L’Uruguayen sera protégé par une défense à 4, avec notamment les Brésiliens Marcão et Mariano. Au milieu, les anciens de Ligue 1 Mario Lemina, Steven Nzonzi, Jean-Michael Seri et Younes Belhanda feront la loi. Un doute plane en revanche sur la présence au coup d’envoi de l’ex-Monégasque Radamel Falcao, pas encore à 100% après une longue période d’indisponibilité. Emre Mor se tient prêt à démarrer.