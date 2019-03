Mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le club francilien peut sceller sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés plutôt facilement face aux Red Devils à Old Trafford (2-0), ayant fait la plus grosse partie du boulot. Du côté de Manchester United, on veut forcément y croire, mais force est de constater que c’est bien mal embarqué. En conférence de presse, Thomas Tuchel a lancé un message très clair : il ne faut pas prendre ce match retour à la légère, malgré le résultat du match aller et les absences de cadres mancuniens.

« On doit jouer avec confiance, agressivité. On l’a fait depuis trois semaines. C’est la clé pour moi demain. On a confiance en nos qualités. Tout peut arriver. Manchester peut marquer le premier but mais on doit être prêts à réagir dans ce cas-là. Il faut oublier le résultat de l’aller. C’est une belle performance. Il faut regarder ce qu’on a fait de bien à Old Trafford, avec quelle structure. Pour moi, on joue le même match retour, peu importe le premier résultat. Ça ne doit pas nous influencer. Il faut jouer à 100% », a averti l’ancien du BVB.

« On n’a pas une histoire dans laquelle on a gagné la Ligue des champions, on n’a pas l’habitude d’être encore et encore en demie ou en finale. Ce n’est pas comme ça ici. C’est comme au tennis, à Roland Garros, si tu n’as jamais gagné ou que tu n’es jamais allé en demi-finale, tu ne peux pas être le favori. C’est pas à pas. À Old Trafford, c’était très bien. Notre résultat était mérité. On a montré un beau visage. Là, c’est le moment de répéter cette performance. Mais on ne peut pas parler d’être favori, ce n’est pas possible », a ajouté le tacticien germanique.

Il a en tout cas bien travaillé pour connaître les forces et les défauts des Red Devils loin de leurs terres : « Manchester aime jouer en 4-4-2 en diamant à l’extérieur. On doit trouver une solution pour les contrer. Notre objectif est de contrôler le jeu et le match. On doit jouer très haut. Leurs attaquants Lukaku et Rashford sont très forts. Nous devons être attentifs ». Les supporters et les joueurs parisiens sont prévenus !