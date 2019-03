Manchester United est face à une montagne. Battus 2-0 à Old Trafford il y a trois semaines par le PSG, les Anglais n’ont pas le choix dans ce 8e de finale retour de Ligue des Champions (à suivre sur Foot Mercato en live commenté). Ils vont devoir attaquer fort la rencontre pour mettre la pression sur leurs adversaires et pouvoir croire en leurs minuscules chances. Une mission pas impossible pour Ole Gunnar Solkjaer qui y croit dur comme fer malgré l’étendue de la tâche. Il veut prendre exemple sur d’autres équipes qui sont parvenues à retourner des situations.

« C’est un test difficile, mais nous pouvons le faire. Nous avons besoin du premier but et nous devons rester dans le match. Tout peut arriver. Nous avons besoin d’un bon plan. Tout le monde sait que nous pouvons le faire. Il y a tellement d’exemples d’équipes qui peuvent changer de tels résultats. » Forcément dans ces exemples récents, on pense à la remontada du Barça, sur ce même PSG il y a deux saisons. Petit problème tout de même pour les Red Devils, ils sont confrontés à une infirmerie pleine à craquer.

Solskjaer y croit

Neuf joueurs sont blessés, Alexis Sánchez, Anthony Martial, Juan Mata, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Matteo Darmian, Phil Jones et Antonio Valencia, en plus de Paul Pogba qui est suspendu. Le Norvégien a donc emmené avec lui quatre jeunes qui sont appelés pour la première fois en équipe première. On retrouve l’attaquant Tahith Chong, les milieux offensifs Angel Gomes et Mason Greenwood et le milieu défensif James Garner. À côté d’eux, Marcus Rashford (21 ans) fait figure de vieux briscard.

« Je pense que chaque jeune joueur de ce club rêve d’avoir le même impact que Rashy (Marcus Rashford, ndlr). Demain soir, cela pourrait être une chance pour certains d’entre eux », a prévenu l’entraîneur mancunien, qui croit d’autant plus en ses troupes après les récentes prestations à l’extérieur. « Les joueurs ont été fantastiques à l’extérieur. Nous avons battu Arsenal, Chelsea et Tottenham, ce qui nous laisse croire que nous pouvons le faire. » Avec cette recette, Manchester United espère réaliser un exploit. Le PSG sait ce qui l’attend.