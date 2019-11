Thomas Tuchel était plutôt tranquille jusqu’ici. Non pas qu’il était en roue libre, mais l’entraîneur allemand n’avait aucun mal à ménager les susceptibilités de ses joueurs, puisque l’infirmerie a tourné à plein régime depuis le début de la saison. En effet, Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi et Di Maria n’ont jamais été disponibles en même temps, et Choupo-Moting a encore dû dépanner. La réception du LOSC était donc une exception vendredi soir, puisque tous ces hommes (à l’exception du Camerounais) étaient bien dans le groupe sélectionné par Tuchel. Malade dans les jours précédant la rencontre, Kylian Mbappé n’était cependant pas pressenti pour débuter. Les choix du coach parisien ont donc conduit à un trio Neymar-Icardi-Di Maria, de gauche à droite, avec les entrées en jeu de Kylian Mbappé, à la place de Neymar, puis d’Edinson Cavani, à la place d’Icardi, au cours de la seconde période.

Plutôt logique au regard des états de forme, en vue du choc de Ligue des Champions face au Real Madrid mardi soir à Santiago Bernabeu. Outre le match en lui-même, cette affiche sera l’occasion d’un véritable premier choix pour Tuchel. Mbappé aura définitivement récupéré et Neymar aura repris un peu de rythme grâce au match contre le LOSC. Dès lors, les enseignements à tirer seront nombreux pour déterminer une hiérarchie au sein du secteur offensif, ce qui était jusqu’à présent impossible à réaliser.

Sur Canal Plus, il a été demandé à Thomas Tuchel s’il était envisageable de voir une attaque à 4 têtes, par exemple dans un 4-2-3-1. « Ça va être très courageux mais peut-être que c’est le moment. On doit se décider, je dois dormir quelques nuits maintenant. J’en ai la possibilité. Il faudra prendre une décision mais pas aujourd’hui. (...) De jouer avec les quatre (Icardi, Di Maria, Mbappé, Neymar, ndlr) à Madrid, c’est une petite différence. On doit attendre pour prendre des décisions mais c’est difficile si on décide de jouer avec trois des quatre. Mais mardi, ce n’est pas maintenant », a-t-il expliqué. Le coach allemand se laisse donc le temps de la réflexion, sachant que cette décision aura un grand impact sur le moral des perdants. Reste qu’après s’être longtemps plaint d’une infirmerie ne désemplissant jamais, Tuchel ne peut que se féliciter d’avoir de telles solutions en magasin.

Faire confiance aux hommes en forme ?

Ses joueurs conçoivent en tout cas que le choix soit compliqué, à l’instar de Thiago Silva, interrogé en zone mixte après la victoire face à Lille (2-0). « C’est difficile pour le coach pour choisir les 11 joueurs, surtout devant ! Il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualités. Ce n’est pas à moi de décider, c’est au coach. Nous sommes plus forts. Les années précédentes, on avait une bonne équipe mais il nous manquait des remplaçants pour entrer et changer le match. Aujourd’hui on les a. Aujourd’hui, Edi (Cavani, ndlr) et Kylian (Mbappé, ndlr) sont rentrés. J’espère que tout le monde pourra être prêt pour mardi. Car si tout le monde est prêt, avec le même objectif, on a de bonnes choses à faire ». Le discours poli d’un capitaine qui espère que tout le monde se sente concerné.

Thomas Meunier, lui, a soulevé un point intéressant, en suggérant de faire confiance aux hommes en forme. « Les blessés reviennent petit à petit. Le coach va avoir pas mal de choix, c’est super intéressant. On a des joueurs comme Mauro (Icardi, ndlr) et Di Maria qui sont dans une très bonne dynamique. Ça sera important de les utiliser à bon escient, de ne pas les cramer non plus », a-t-il glissé. Mauro Icardi, auteur de son dixième but avec le PSG, et Di Maria, lui aussi encore buteur face au LOSC, sont clairement les deux éléments offensifs en forme de ces dernières semaines. La logique voudrait qu’ils gardent leur place pour le match le plus attendu d’ici la trêve hivernale. Mais cela signifierait qu’il faudrait mettre Neymar ou Kylian Mbappé sur le banc, si le schéma tactique retenu est toujours un 4-3-3. Mettre Neymar sur le banc ? Une option que Tuchel se dit prêt à assumer. « Oui, tout est possible ! Pourquoi pas ? » Dans tous les cas, il y aura des déçus !