À chaque année son psychodrame au Paris Saint-Germain. Après les blessures de Neymar, place au coronavirus et à la maladie de Kylian Mbappé. C’est donc dans une ambiance surréaliste que le club de la capitale va recevoir le Borussia Dortmund mercredi soir au Parc des Princes, avec le devoir de remonter au moins un but suite à la défaite 2-1 lors du huitième aller. Comment y arriver sans Marco Verratti, Thomas Meunier, sans un Mbappé à 100 % et sans le soutien du public ? Thomas Tuchel a évoqué tous ses sujets au micro de PSG TV, ce qui sera sa seule intervention médiatique de la journée en raison de l’annulation de la conférence de presse.

« Maintenant, ça continue d’être un peu bizarre. On va jouer sans nos supporters et dans un match comme ça, c’est super important pour créer une atmosphère spéciale, pour créer de la tension, de la pression sur notre adversaire. Avec le coronavirus, Kylian Mbappé, on a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir et s’adapter. Nous sommes capables de nous adapter », a-t-il d’abord lancé au sujet du huis clos décrété. Puis il a évoqué la manière d’aborder ce match retour, avec un seul but de retard.

Se méfier des contres du Borussia

« 1-0 ça suffit mais j’ai vraiment l’impression que nous ne sommes pas une équipe qui peut faire seulement 1-0. On est une équipe qui aime attaquer. Et on va attaquer. On va essayer de marquer le plus de buts possibles. Si à la fin on en met qu’un mais qu’on n’en prend pas, je serai absolument content, sans regret. Mais on va essayer de faire plus », a-t-il prévenu. Ce ne sera donc pas un PSG calculateur mais un PSG tout feu tout flamme qui est annoncé par son entraîneur. Il faudra cependant se méfier d’un Borussia Dortmund en pleine confiance, comme le témoignent les trois matches gagnés en Bundesliga après le match aller, dont la dernière en date sur la difficile pelouse du Borussia Mönchengladbach.

« Ils ont joué avec presque le même onze titulaire, avec le même système. On a analysé ça. Je pense que je suis convaincu que nous sommes dans un meilleur moment plus des joueurs avec un bon rythme. On a fait des entraînements avec une intensité forte. C’est une équipe très dangereuse avec beaucoup de vitesse en contre-attaque. Elle aime les transitions. C’est absolument clé. On va perdre des ballons mais il ne faudra pas les perdre trop facilement, trop vite et pas dans les zones dangereuses. On devra être attentif et jouer de manière intelligente », a prévenu Tuchel. Les bases sont posées. Ne reste plus qu’à jouer le match.