En quart de finale, Tottenham et l’Ajax Amsterdam ont déjoué les pronostics en éliminant respectivement Manchester City et la Juventus. Lors d’un duel 100% anglais, les Spurs de Mauricio Pochettino se sont tout d’abord imposés 1-0 dans leur stade face à Manchester City. Ils ont ensuite su profiter des faiblesses défensives des Sky Blues pour arracher une défaite 4-3 et ainsi se qualifier grâce aux buts à l’extérieur. De son côté, l’Ajax Amsterdam a fait match nul contre la Juventus (1-1) avant d’obtenir un succès à l’arraché à l’Allianz Stadium (2-1). Des résultats probants qui laissent aux deux équipes de grandes chances de participer à la finale.

Celles-ci vont tout d’abord se rencontrer au Tottenham Hotspur Stadium ce soir à 21h (match à suivre en direct sur notre live commenté). Bien qu’à domicile, Tottenham doit composer avec de nombreuses absences. Averti face à Manchester City, Son Heung-min est suspendu pour cette échéance et retrouvera ses partenaires pour le match retour. Serge Aurier et Erik Lamela sont sur le flanc pour des blessures aux tendons. Harry Winks est touché à la hanche tandis que la cheville d’Harry Kane est toujours douloureuse.

Une équipe remaniée pour Tottenham

Face à tant de forfaits, Maurico Pochettino devrait présenter une formation remaniée. Hugo Lloris débuterait dans les cages. Le Français serait épaulé par Kieran Trippier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez et Danny Rose en défense. Positionné en tant que sentinelle, le Kényan Victor Wanyama devrait être accompagné au cœur du jeu par Moussa Sissoko, remis de ses pépins physiques, et Christian Eriksen, ancien maître à jouer de l’Ajax. Positionné un cran plus haut Dele Alli évoluerait en soutien de l’ancien Parisien Lucas Moura.

De son côté, l’Ajax Amsterdam d’Erik ten Hag pourra compter sur tous ses éléments clés. Outre, André Onana qui garderait logiquement les cages, Daley Blind et Matthijs de Ligt devraient composer l’axe de la défense. Les flancs seraient alors occupés par Nicolas Tagliafico et Noussair Mazraoui (le Marocain revenu de blessure tient la corde malgré le bon intérim de Joel Veltman). Le double pivot constitué de Frenkie de Jong et Lasse Schöne devrait logiquement être reconduit avec Donny van de Beek libre de tout mouvement devant eux. Placé en pointe de l’attaque, Dusan Tadic serait normalement accompagné par David Neres et Hakim Ziyech.