José Mourinho et ses hommes ont vécu une soirée compliquée. Après avoir perdu 1-0 à l’aller à la maison, les Spurs avaient tout de même largement l’opportunité de renverser la situation. Même s’il est vrai qu’ils étaient privés de Harry Kane, entre autres, les Londoniens ont été surclassés par le RB Leipzig, et surtout, n’ont montré aucun signe de réaction après chaque but encaissé. Une lourde défaite 3-0 (4-0 au cumulé) qui fait tâche, mais qui est assez logique, puisqu’il n’y avait vraiment pas photo sur le terrain. On attendait donc avec impatience ce qu’avait à dire José Mourinho devant les médias après la rencontre.

« Bien sûr j’étais très positif et je dois l’être à chaque fois sinon il ne faut pas venir au match. J’ai motivé les joueurs, on y croyait. On sait que c’est difficile en ce moment et puis ils sont très forts. On a commencé le match avec cette occasion, c’est pratiquement un but contre son camp. On sait que c’est dur de marquer. C’est difficile, il y a ces deux erreurs, ils marquent et après c’est difficile. Ils sont impressionnants physiquement. Leurs défenseurs gagnent beaucoup de duels et s’ils ne le font pas ils effectuent des fautes. Leurs milieux et leurs attaquants sont très rapides. Bien sûr ils méritent leur qualification. Si je peux être critique auprès de certains joueurs ? Je le garde pour le vestiaire, ils ont fait de leur mieux », a-t-il d’abord lancé devant les caméras de RMC Sport.

Le Mou évoque les blessures à répétition

José Mourinho a donc tenu à protéger ses joueurs des critiques. En Angleterre, pour BT Sport cette fois, il a également tenu des propos similaires, et a aussi évoqué les pépins physiques que subit son groupe à répétition : « on a fait des erreurs, des erreurs qu’on avait déjà analysées dans des matchs précédents. Je ne blâme jamais les joueurs qui sont en difficulté. Il n’y a personne à blâmer. À chaque match on a une grosse blessure, c’est l’histoire de notre saison. C’est non-stop. Regardez notre banc ce soir. C’est très dur. Je ne peux pas blâmer les joueurs ». Il faut dire que ce soir, il y avait plusieurs joueurs qu’on ne voit pas habituellement sur la pelouse, comme Japhet Tanganga, alors que Lucas Moura a par exemple été utilisé en pointe.

Autant dire que la fin de la saison va être longue pour les Spurs, qui pointent à sept points de la quatrième place à dix journées de la fin. Une distance qui pourrait éventuellement être rattrapable si les Londoniens n’avaient pas autant de soucis dans le jeu et s’ils pouvaient compter sur Harry Kane ou Bergwijn. Autant dire qu’on va probablement tenter d’aller chercher une place en Europa League et commencer à préparer la saison prochaine. « Je ne pense pas qu’il y aura une grosse reconstruction dans l’effectif cet été, sauf si quelque chose se passe pendant l’Euro », a d’ailleurs ajouté le Special One. Et dire qu’il y a moins d’un an, les supporters de Tottenham fêtaient une qualification en finale de la compétition...