Le PSG s’est fait peur à Dijon. Bousculé en première période, le club de la capitale a réussi à faire la différence en fin de rencontre avec les buts dans les dix dernières minutes de Thiago Silva et Cavani, pour finalement s’imposer 3-1 au stade Gaston-Gérard ce samedi soir. Une victoire précieuse pour le champion de France dans l’optique de conserver sont titre, puisqu’un peu plus tôt dans la journée, Monaco avait pris le large en s’offrant Nice.

Les remplaçants se sont notamment illustrés. Avec les entrées de Ben Arfa et Guedes à la place de Lucas et Matuidi à vingt minutes du terme, le PSG a changé de visage. Plus entreprenants, plus mobiles et plus justes techniquement, les Parisiens ont impulsé une nouvelle dynamique qui a fait la différence, à l’image de ce troisième but, oeuvre d’un collectif retrouvé. Le mercato commence déjà à faire effet. Avec les arrivées en janvier du Portugais en provenance du Benfica, de Draxler ou encore de Lo Celso, même si ce dernier n’a pas encore joué, l’effectif parisien est beaucoup plus dense.

Emery complimente Guedes et Ben Arfa

Une concurrence saine qui crée une véritable émulation et qui fait son effet le week-end. En conférence de presse, Unai Emery a d’ailleurs souligné le rôle prépondérant joué par ses entrants. « La progression de l’équipe est bonne. C’est le genre de match que nous n’aurions peut-être pas gagné plus tôt dans la saison. J’ai aimé les entrées de Ben Arfa et Guedes. Maintenant, nous sommes à la 23e journée et 24e journée mardi. C’est la période de vérité. Il faut maintenir notre rythme », a expliqué l’entraîneur espagnol dans des propos rapportés par L’Equipe. Ces déclarations auront surement un bon écho, notamment du côté de Ben Arfa qui avait été mis de côté en début de saison et qui doit se contenter d’un rôle de remplaçant depuis.

Emery n’est pas le seul au PSG a avoir vanté les mérites des remplaçants puisque Blaise Matuidi l’a imité au micro de Canal Plus Sport. Le milieu de terrain estime que son équipe dispose de pas mal d’atouts entre ses mains. « La concurrence fait du bien à tout le monde, à tout l’effectif. On a besoin de ça pour augmenter notre niveau de jeu. C’est ce qui fait avancer le groupe. Devant, derrière, au milieu, il y a deux joueurs par poste. C’est pour cela qu’on avance. Je pense à Di Maria qui augmente son niveau de jeu ou à Lucas. On aura besoin de tout le monde. » Le message est passé à seulement dix jours du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Barça.