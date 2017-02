Après son large succès face à Nancy en milieu de semaine, l’OL devait confirmer au Roudourou ce samedi pour faire oublier ses trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. La tâche ne s’annonçait pas simple puisque Guingamp a déjà battu les Gones à deux reprises cette saison en championnat et en Coupe de la Ligue mais à chaque fois la rencontre avait lieu au Parc OL. De plus l’EAG connaît un véritable trou d’air au niveau des résultats puisque la dernière victoire remonte au 17 décembre face au PSG. Depuis les Bretons ont enchaîné 2 nuls et 4 défaites. Sorbon, le patron de la défense était en plus absent.

Les Lyonnais aussi comptaient quelques forfaits. En plus de Genesio malade qui laissait sa place à Baticle sur le banc, Tolisso purgeait son deuxième match de suspension alors que Valbuena et Rafael étaient blessés. Dans un 4-2-3-1, Diakhaby revenait lui dans le onze et le trio Ghezzal-Fekir-Cornet devait alimenter Lacazette seul en pointe. Et cela fonctionnait bien en début de rencontre puisque sur une remise involontaire de Martins Pereira, Lacazette profitait d’une feinte inspirée de Fekir pour enrouler son ballon et tromper Johnsson (0-1, 10e). Lyon ne pouvait rêver meilleur début et poursuivre sa rencontre sereinement.

Guingamp renverse l’OL en 4 minutes

Sauf que Guingamp était redoutable en contre et petit à petit, les Bretons parvenaient à se projeter vers l’avant de manière très cohérente. Après quelques tentatives, cela finissait par payer. Lancé côté gauche par Briand, Benezet trouvait Diallo au second poteau qui égalisait (1-1, 30e). La furia guingampaise ne s’arrêtait pas là. Quelques minutes plus tard, Salibur temporisait à l’entrée de la surface et alertait Benezet qui devançait Jallet pour donner l’avantage à son équipe de la tête (2-1, 34e). Juste avant la pause, Marçal devait sortir sur blessure (40e) et Tousart manquait de peu l’égalisation (45e). Avec son habituelle générosité, Guingamp avait réussi à renverser la situation. Mais encore fallai-til tenir le score en seconde période.

Car l’OL repartait tambour battant en prenant d’assaut le but guingampais. Les offensives lyonnaises, nombreuses et variées, faisaient mal aux Bretons. Après un tir contré de Jallet (50e), Ghezzal trouvait Lacazette qui remettait en retrait pour Gonalons mais sa tête lobée touchait le haut de la barre transversale (54e). Assiégé, l’En Avant voyait un nouveau problème se dresser devant eux avec l’apparition sur la pelouse de Depay à la place de Ghezzal. Le Néerlandais effectuait une très bonne rentrée. Percutant, il se signalait rapidement avec cette frappe enroulée hors cadre (69e). Diakhaby (75e) et Depay (77e) une nouvelle fois n’arrivaient toujours pas à tromper Johnsson. Deaux lui commettait une main dans sa surface qui aurait dû être sanctionnée par l’arbitre (83e). Une dernière tête de Depay trop molle (90e+4) suite à une énorme occasion gâchée par Briand (90e+3) mettait fin à cette rencontre. Lyon connait sa 10e défaite en championnat alors que Guingamp conserve sa place dans la première moitié du classement.

L’homme du match : Kerbrat (7,5) : l’ancien de Plabennec a été très bon. Autoritaire dans ses interventions (19e, 23e, 51e, 58e, 80e, 85e) il a pris de nombreux ballons de la tête. Le défenseur a enrayé de nombreuses attaques adverses grâce à son placement et à son intelligence de jeu. Avec à lui, l’EAG n’a pas pris l’eau durant la première demi-heure alors que les Lyonnais avaient l’avantage. En seconde période également il a tenu la baraque alors que son équipe était en souffrance.

Guingamp :

Johnsson (6,5) : il ne peut rien sur le joli but de Lacazette (10e) mais derrière ça, il a passé une première mi-temps très tranquille. Il doit juste s’interposer devant cette frappe de Ghezzal (45e). En seconde période, il aura été mis à contribution sans jamais non-plus réaliser de parades décisives. Il se sera imposé dans les airs avec de nombreux ballons captés qui ont grandement soulagé sa défense.

Martins Pereira (4,5) : c’est lui qui remet maladroitement le ballon sur Lacazette sur son but (10e) mais de manière globale, la vitesse de Cornet l’a gêné. Ainsi, il a eu du mal à se projeter mais lorsqu’il en a eu l’occasion, l’ancien Troyen s’est montré efficace. Il effectue une intervention cruciale dans sa surface sur un centre de Morel (50e). Averti pour un tacle très dur sur Fekir (58e).

Sankoh (5,5) : il remplaçait Sorbon, le grand absent de la défense côté guingampais. Il a souffert face à l’animation offensive de l’OL. Trompé par la feinte de Fekir et en retard sur l’ouverture du score (10e), il a un peu subi. Il a aussi commis quelques fautes qui ont donné des coups de pied arrêtés dangereux. Ses relances n’ont toujours été rassurantes mais il sort de cette rencontre la tête haute.

Kerbrat (7,5) : voir ci-dessus.

Marçal (non-noté) : le joueur prêté par Benfica a encore rendu de bons services. Après un début de rencontre compliqué sur le côté gauche, il s’est remis la tête à l’endroit pour boucher son couloir même si les combinaisons lyonnaises l’ont mis en difficulté. Blessé avant la pause, il a été remplacé par Ikoko (6) (41e) qui n’a pas toujours été très adroit avec le ballon (63e) qui aura donné satisfaction. Ghezzal l’a rarement passé et il a tenu le choc face à Fekir.

Diallo (7) : quel match de l’athlétique milieu de terrain ! Son apport offensif a été considérable, un vrai box-to-box. Essentiel dans ses projections vers l’avant (23e), il a fini par être décisif en marquant le but égalisateur (30e). Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a causé d’énormes soucis aux Lyonnais par ses déplacements. Son physique a fait mal car il a remporté de nombreux duels.

Deaux (5,5) : il n’a pas respiré la sérénité au milieu. Il a notamment pris des risques considérables dans des secteurs de jeu importants. Conséquences : des ballons perdus qui ont mis en danger son équipe en début de rencontre (5e, 13e). Il a su se reprendre derrière mais son rôle a été plutôt dans l’ombre car il s’est attelé à aller au combat (76e). Très généreux dans l’effort, il a tout de même manqué pas mal de passes. Et aurait dû être sanctionné d’un penalty pour une main flagrante dans sa surface (83e).

Didot (6) : match correct de sa part. Un peu à l’image de Deaux, l’ancien Toulousain ne s’est pas beaucoup montré avec le ballon dans les pieds. Même si le cuir passait par ses pieds pour lancer quelques contres, le milieu de terrain a surtout bouché les espaces pour couper les transmissions lyonnaises (22e, 72e). Il se jette parfaitement dans les pieds de Tousart qui avait l’angle du but ouvert (45e).

Benezet (7,5) : pour sa première titularisation de la saison, le trublion guingampais s’est franchement distingué. Il a animé son couloir gauche offensivement comme défensivement. Auteur du centre pour le but de Diallo (30e), il trouve ensuite le chemin du but en marquant de la tête (34e). Lorsque son équipe était dans le dur en seconde période, il s’est efforcé à revenir défendre alors qu’il commençait à pécher physiquement. Remplacé par Blas (81e).

Salibur (6,5) : sportivement, heureusement qu’il n’a pas filé du côté de Hull City car il est essentiel à son équipe. Il a été un danger permanent pour la défense lyonnaise sur son côté droit. Il permet à Diallo d’égaliser en feintant (30e) puis envoie un centre parfait pour la tête de Benezet (34e). En seconde période, c’est lui qui aura permis à son équipe d’équipe d’exister encore un peu avec quelques ballons chauds balancés dans la surface. Remplacé par Bodmer (88e).

Briand (6) : il ne réalise pas un grand match mais lui aussi est important à Guingamp. Par son expérience, il est parvenu à conserver plusieurs ballons qui ont fait remonter son bloc ou de garder un certain sang-froid alors que ses partenaires se trouvaient dans le dur. En revanche, c’est vrai que sa vitesse n’est plus la même qu’avant mais sa qualité de balle est précieuse. Il manque tout de même une grosse occasion en fin de match (90e+3).

OL :

Lopes (5) : le gardien de but lyonnais est abandonné par sa défense sur le premier but, il ne peut rien faire. En revanche sur le deuxième but, la sortie d’Anthony Lopes n’est pas exemplaire. Hormis cela, le Portugais n’a pas eu d’arrêt à faire. Dur constat.

Jallet (4) : les Lyonnais ne sont pas vraiment passés de son côté en première mi-temps, son apport offensif est donc limité. Il est ensuite monté en puissance et a multiplié les centres sans toutefois trouver preneur. Défensivement, l’ancien Parisien n’est pas au marquage sur le but de Benezet (34e).

Mapou (3,5) : il a été très très moyen. Le défenseur central a clairement manqué de vitesse, comme en témoigne ce duel perdu face à Briand (47e). Il a joué le match avec un carton jaune, puisqu’il a été averti à la 27e minute de jeu. Il a été dépassé lors des temps forts guingampais.

Diakhaby (3) : il revenait de blessure, il ne fallait pas s’attendre à une énorme prestation. Le défenseur a été l’auteur de deux fautes, mais surtout d’une énorme semelle sur Briand qui lui vaut un jaune (20e), et était régulièrement mis en difficulté comme ses compères. Offensivement il est à la réception d’un corner qui aurait pu sauver son équipe (75e).

Morel (3) : l’ancien Marseillais était parti sur de bonnes bases. C’est lui qui fait la passe pour Lacazette sur le premier but du match (10e). Offensivement convaincant, défensivement un peu moins. Il est dépassé sur son côté par Salibur sur le deuxième but (34e), et a subi les vagues d’accélération du Guingampais sans jamais prendre le dessus.

Gonalons (4) : il a fait un gros début de match, il contrôlait le milieu breton. Mais ça n’a pas duré longtemps. Le capitaine s’est éteint au fur et à mesure. Il a subi de nombreuses fautes assez dangereuses. Trop discret pour avoir une influence dans le jeu.

Tousart (4,5) : C’est celui qui a paru le plus en jambe. Le joueur formé à Lyon remplaçait Tolisso dans le onze de départ. C’est lui qui transmettait les bons ballons, mais à l’image de son équipe, le milieu a été inconstant. Auteur d’une frappe seulement (44e), le milieu de terrain aurait pu faire mieux. Remplacé par Jordan Ferri (85e).

Ghezzal (3) : il a été invisible lors du premier acte. Le Lyonnais n’a pas pesé sur la défense bretonne, malgré une frappe sans grande conviction (45e). Mieux après la pause, il fait notamment un petit numéro technique, qui débouchera sur une tête de Gonalons hors cadre (54e). Remplacé par Depay (67e), qui fait une bonne rentrer à l’image cette frappe juste après son entrée en jeu (69e). Il a amené de la percussion.

Fekir (5,5) : l’international a fait un bon match, dans le jeu. Il a souvent porté la balle, et obtenu des coups francs parfois bien placés. Il s’efface bien sur le but lyonnais (10e). Il a été disponible, généreux, mais ce n’est pas suffisant.

Cornet (2,5) : était-il vraiment sur le terrain ? L’ailier droit n’a absolument rien fait. Il n’a pas réussi à être trouvé par ses coéquipiers. Hormis deux ou trois accélérations, c’est un match à oublier. Remplacé par Darder (80e).

Lacazette (5,5) : après un début de match compliqué, il ouvre le score d’une belle frappe enroulée du droit (10e). Offensivement c’est lui le leader et ça se voit. Ses courses ou passes ont systématiquement gêné les Guingampais. C’est toutefois lui qui perd le ballon sur le but de Diallo (30e). L’attaquant a bien tenté de remuer son équipe, mais c’était malheureusement trop timide.