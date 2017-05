L’histoire d’amour prend fin. L’exercice 2017-2018 sera la dernière saison de collaboration entre l’Olympique de Marseille et Adidas. En effet, après plus de 40 ans de partenariat avec la marque aux trois bandes, le club marseillais a décidé de changer d’équipementier et de s’engager avec Puma pour les 5 prochaines années (à partir de la saison 2018-2019). Mais avant de voir ce que proposera celui qui équipe Arsenal ou le Borussia Dortmund pour les Phocéens, Adidas a dévoilé ce mardi les trois nouveaux maillots de l’OM pour la saison prochaine.

« Adidas et l’Olympique de Marseille dévoilent aujourd’hui les trois nouveaux maillots officiels pour la saison prochaine. Les joueurs porteront pour la première fois les maillots domicile, extérieur et troisième maillot lors du début de la saison 2017/2018. Ce lancement marque la fin d’une histoire magnifique et commune entre Adidas et l’OM, un partenariat de 40 années où Adidas a accompagné un club précieux à son cœur, avec professionnalisme, engagement et succès, dans les bons et les moins bons moments. Ces maillots clôturent une ère du sport français, et Adidas mise une dernière fois sur sa créativité pour exprimer et traduire les valeurs de l’OM tout en essayant de satisfaire tous ses fans », pouvait-on lire sur le communiqué dévoilé par la firme germanique.

Un retour aux sources pour Adidas

Pour le maillot domicile, porté par les Olympiens sur leur pelouse de l’Orange Vélodrome, Adidas a opté pour une tenue « classique, performante et 100% marseillaise. » La marque aux trois bandes a souhaité renforcer le fort caractère identitaire du club marseillais. Ainsi, on retrouve plusieurs clins d’œil à la Provence avec notamment la présence du « Blason Provence », visible à l’intérieur du col et à l’intérieur des manches, tandis que les bandes verticales viennent rappeler le drapeau de la région. Autre changement, le retour du logo classique après deux saisons avec le « logo collège ».

Concernant le maillot extérieur, Adidas a opté pour un retour du « bleu classique OM ». Et afin que les joueurs de l’Olympique de Marseille soient « partout chez eux », un rappel du stade Vélodrome est présent sur la face avant de la tunique. Enfin, le maillot third de l’OM devrait certainement faire débat sur le Vieux Port. Pour le troisième kit des Olympiens, Adidas propose une couleur violette historique qui rappelle celle « des maillots du F.C.M. (Football Club de Marseille) avant que le club devienne l’OM en 1899 ». Un style "streetwear" qui « suit les nouvelles tendances urbaines avec une couleur vive, inattendue et permet ainsi aux supporters de pouvoir revêtir ce maillot avec leur tenue du quotidien », a indiqué le célèbre équipementier sportif. À noter que les trois nouveaux maillots sont vierges de tout sponsor.

Pour fêter le lancement de ce dernier maillot OM signé Adidas, la marque aux trois bandes organise un jeu concours en partenariat avec FM. Pour participer et tenter de remporter l’un des trois maillots de l’OM mis en jeu (home, away, third), partage ton plus beau maillot adidas de l’OM de ces 40 dernières années sur Instagram ou Twitter en citant #heretocreate + @adidasfr »