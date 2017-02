Lyon est toujours en quête de stabilité dans ses résultats. Incapable d’aligner deux victoires de suite depuis le mois de décembre en Ligue 1, l’OL connaît en plus un véritable trou d’air en ce début d’année 2017. Le joli succès acquis sur la pelouse de l’AZ Alkmaar en milieu de semaine a dû faire du bien aux têtes gones et l’objectif était bien entendu de confirmer en championnat ce dimanche après-midi lors de la réception de Dijon. Genesio devait tout de même faire face à la suspension de Lopes dans les buts. Il alignait un 4-4-3 avec Fekir qui démarrait sur le banc.

Les locaux se montraient plutôt entreprenants en ce début de rencontre où ils prenaient notamment l’avantage dans les couloirs. Reynet devait d’ailleurs s’employer une première fois devant Depay (10e), prélude d’une grande soirée pour le portier dijonnais. Il ne pouvait rien en revanche sur ce ballon qui traversait la surface pour finir dans les pieds de Tolisso qui marquait dans le but vide (11e). Lotiès sauvait ensuite son camp face à Depay (16e). Les Lyonnais semblaient en jambes cet après-midi à l’image de Depay. Le début de rencontre était largement à leur avantage mais le rythme retombait vite, ce qui profitait à Dijon.

Reynet a repoussé l’échéance

Gorgelin devait s’interposer sur le centre-tir d’Haddadi (29e) mais il était battu par cette belle tête décroisée de Tavares (30e). L’égalisation faisait réagir les hommes de Genesio mais leur maladresse et un grand Reynet les calmaient. Depay ratait l’immanquable face au but (31e) avant que le portier bourguignon ne s’interpose trois fois de suite face à Lacazette (38e, 39e, 40e). Au retour des vestiaires, Lyon offrait sur un plateau l’avantage aux Dijonnais. Sur une relance plein axe de Gorgelin, Diony chipait le ballon dans les pieds de Gonalons et envoyait un missile au fond des filets (1-2, 48e).

Mené au score, Lyon faisait alors le siège du but adverse. Les occasions s’enchaînaient avec ce plat sur l’extérieur du poteau de Lacazette (51e), ce coup-franc repoussé de Depay (52e) puis son but refusé pour hors-jeu (54e). Reynet se détendait ensuite de tout son long sur ce tir tendu de Tolisso (69e). Dijon était toujours un peu plus proche de la rupture mais en contre, le duo Diony-Tavares faisait encore des ravages. Gorgelin sauvait même son camp du but du KO sur la tentative d’Haddadi (71e). L’OL avait frôlé le pire mais finissait par être récompensé. Malgré deux nouveaux arrêts de Reynet sur Ghezzal (73e) et Lacazette (79e), Tolisso égalisait (2-2). Dijon craquait même puisque dans la foulée, Lyon obtenait un penalty généreux que Lacazette transformait (3-2, 84e). Fekir enfonçait même le clou (4-2, 90e) pour délivrer le Parc OL.

Saint-Etienne tombe à Montpellier

Lyon réalise une très belle opération au classement car dans le même temps, son grand rival a trébuché. Forts d’une belle série en Ligue 1, les Vers se déplaçaient à Montpellier. Tout commençait pourtant bien puisque Monnet-Paquet ouvrait le score rapidement (0-1, 12e). Saint-Etienne paraissait moins bien à la Mosson, sans doute fatigué aussi de son déplacement à Manchester United en milieu de semaine. Montpellier se procurait une première opportunité par Boudebouz (37e) mais c’est Paul Lasne, entré à la pause qui égalisait au terme d’un magnifique mouvement collectif (1-1, 49e). Pour ne rien arranger, Jorginho écopait d’un second avertissement et laissait ses partenaires à dix (51e). En supériorité numérique, le MHSC prenait l’avantage. Après un premier échec de la tête, Mounié trompait Ruffier (2-1, 68e). La fin de rencontre était un peu folle mais le résultat en restait là. L’ASSE voit l’OL prendre 4 points d’avance.

