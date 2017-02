Marseille veut confirmer son redressement au classement. Après sa belle victoire acquise la semaine dernière contre Montpellier, l’occasion du déplacement à Metz, un mal classé, était belle pour envoyer un message à la concurrence. Et surprise au coup d’envoi, Rudi Garcia alignait une composition remaniée. Après le match de Coupe de France en milieu de semaine, l’entraîneur olympien faisait tourner son effectif et laissait Gomis, Payet, Vainqueur et Sanson sur le banc. Si la défense restait inchangée, Doria remplaçant Evra blessé, le milieu était composé de Lopez, Zambo et Sertic pour sa grande première. Devant, c’est le trio Thauvin-Sarr-Cabella qui était préféré.

Avec ce onze remanié, l’OM rentrait bien dans sa rencontre mais éprouvait quelques difficultés dans le jeu. Le côté droit faisait mal tout de même entre les accélérations de Thauvin, les combinaisons de Lopez ou les montées de Sakai. Le seul Bouna Sarr avait du mal dans sa situation d’avant-centre mais c’est lui qui se créait tout seul la plus belle opportunité marseillaise. Plein axe, il crochetait Bisevac avant d’échouer devant Didillon (16e). Dix minutes plus tard, Lopez alertait Thauvin dans la profondeur mais encore une fois le portier messin remportait son duel (24e). Metz revenait peu à peu dans la partie mais abusait d’un jeu long inoffensif.

Le coup-franc de Jouffre fait mouche

Dans les cinq dernières minutes, les Grenats s’aventuraient dans la surface adverse à quelques reprises et auraient même pu obtenir un penalty après cette faute non-sifflée dans la surface de Sertic sur Nguette (45e+1). Les deux formations repartaient aux vestiaires avec ce score nul et vierge. Après cette pauvre première période, les deux équipes se devaient de faire mieux. La reprise donnait peu ou prou le même spectacle. Il fallait attendre les remplacements de Sarr et Thauvin par Payet et Gomis pour voir les choses changer (54e). Les deux hommes frais impulsaient un nouvel élan à l’OM qui se procurait plusieurs situations chaudes.

La rentrée de Payet notamment faisait du bien. Le cuir passait constamment par les pieds de l’ancien joueur de West Ham qui trouvait facilement ses coéquipiers. Après de bonnes frappes de Cabella (64e) et Payet (67e), ce dernier adressait un centre que Falette déviait sur sa propre barre transversale (78e). Marseille ne le savait pas encore mais son heure était passée. Sur un ballon perdu au milieu par Lopez, Erding perdait son duel face à Pelé (80e) avant d’échouer à la course face au gardien de l’OM (81e). Finalement le seul but du match venait d’un coup-franc très bien enroulé par Jouffre (1-0, 83e), bien aidé aussi par le placement curieux de Pelé. Malgré une dernière opportunité de Diabaté (87e), le score en restait là. Saint-Symphorien exultait au coup de sifflet final. Metz sort provisoirement de la zone rouge alors que l’OM pourrait perdre trois places à l’issue de cette 23e journée.

L’homme du match : Jouffre (non-noté) : l’ancien Lorientais a sonné le réveil de son équipe, c’est lui qui offre le but de la victoire sur un somptueux coup franc aux vingt mètres qui trompe Pelé (83e). Son entrée en jeu (76e) coïncide avec la bonne fin de rencontre de son équipe.

Metz :

Didillon (6,5) : le gardien a été irréprochable, il ferme bien l’angle de son but à deux reprises face à Bouna Sarr (16e) puis Thauvin (24e). Il est présent sur plusieurs centres à ras de terre des ailiers marseillais. Il a eu en plus de la réussite suite à un centre de Payet, dévié par Falette qui finit sur la transversale (78e). Match solide.

Balliu (5) : le latéral droit n’a pas vraiment eu à faire d’effort, les Marseillais sont très peu passés sur son côté lors de la première mi-temps. Le joueur n’a pas fait grand-chose offensivement. Bon match dans l’ensemble même si un peu discret.

Bisevac (5,5) : l’ancien Lyonnais n’a pas vécu une soirée tranquille. Il a été pris de vitesse à plusieurs reprises notamment par Bouna Sarr (16e). Le Serbe est monté en puissance au fil du match, surtout en deuxième mi-temps où il a bien muselé Gomis. Il a fait une grosse frappe de peu au-dessus (77e).

Falette (6) : le Français de 24 ans a eu du travail. Il a été obligé à couvrir les espaces que laissait Assou-Ekotto derrière lui durant tout le match. Et le défenseur central l’a plutôt bien fait. Il aurait pu tout de même tromper son gardien de but suite à un mauvais renvoi sur un centre de Dimitri Payet (76e)

Assou-Ekotto (2,5) : le joueur à fait un match catastrophique. Complètement à la ramasse sur son couloir gauche, heureusement pour lui que Falette était présent derrière lui a chaque fois. Sakai l’a notamment mangé. C’était un peu mieux après la pause. Match plus que moyen, malgré la victoire de son équipe.

Nguette (5) : il est auteur d’un bon retour sur Doria (11e). Plusieurs montées sur son couloir qui n’ont rien donné. Il aurait dû obtenir un penalty suite à un contact avec Sertic sur un centre de Vion. Remplacé par Jouffre (76e). Voir ci-dessus.

Doukouré (4) : heureusement pour lui que Gomis est hors-jeu sur le but refusé, car c’était lui au marquage (56e). Averti pour une grosse faute sur Rolando (58e). Il aurait pu donner un but à Marseille suite à une relance dans l’axe (73e). Match poussif et insuffisant.

Philipps (6) : le milieu défensif a livré une très bonne copie. Il a effectué un travail de l’ombre, avec beaucoup de récupération et un très bon travail défensif. Il a été discret offensivement, mais ce n’était pas son rôle principal.

Lejeune (5,5) : C’est lui qui fait la première frappe pour les Messins qui malheureusement pour lui passe au-dessus (28e). Le joueur a eu une petite frayeur après un contact avec Thauvin (32e). Il obtient un bon coup franc qu’il tire lui-même, mais qui ne donne rien (37e), hormis ça c’est un match moyen pour lui. Remplacé par Ismaïla Sarr (56e), auteur d’une reprise de volée non cadrée (70e), puis c’est lui qui obtient le coup franc sur le but de Jouffre. Grosse rentrée.

Diabaté (5,5) : le Malien a encore été le plus en vue de la ligne d’attaque messine. Il est l’auteur d’un beau centre qui est repoussé de justesse par la défense marseillaise (4e). Mais l’attaquant, arrivé a été trop brouillon, a l’image de son un contre un raté face au gardien phocéen (87e).

Vion (5) : le jeune français de 23 ans a été invisible lors de la première mi-temps. Il aurait toutefois pu être décisif. C’est lui qui centre sur Opa N’Guette, qui aurait dû obtenir un pénalty (45+1e). Remplacé par Erding (61e). Le turc a raté un face à face contre Pelé qui aurait pu donner l’avantage plus tôt à son équipe (80e).

OM :

Pelé (3,5) : après une première sortie aérienne ratée (4e), le gardien marseillais a vécu une première mi-temps très tranquille. Il faut dire que les Messins étaient particulièrement inoffensifs. En seconde période non plus, il n’a pas grand-chose à faire jusque dans les dix dernières minutes. Il parvient à remporter son duel face à Erding (80e) avant de bien sortir devant l’attaquant grenat (81e). En revanche, son positionnement sur le coup-franc victorieux de Jouffre est plus qu’improbable (83e).

Sakai (5,5) : le Japonais a donné satisfaction durant cette rencontre. Il entame bien sa rencontre avec un gros travail côté droit qui a donné des sueurs froides à Assou-Ekotto. Il a bien combiné avec Thauvin et Lopez. Il offre d’ailleurs un très bon centre pour Doria (12e). Défensivement, il n’a pas connu de difficulté particulière malgré les quelques raides de Lejeune. En revanche, c’est lui qui commet la faute sur Sarr qui donne le coup-franc de Jouffre (83e).

Fanni (6) : un peu comme son gardien, il a connu une première période assez calme vu le peu d’offensives adverses. Il a bien contenu Vion malgré ses appels sur les côtés. Il a même pu s’exprimer dans le jeu en faisant office de première rampe de lancement. Il a d’ailleurs offert une belle passe par-dessus la défense pour Thauvin (20e) et a même fait remonter le bloc à quelques reprises en seconde période. Un peu plus dans le dur en fin de rencontre. Averti (90e+1).

Rolando (5) : à l’inverse de son coéquipier en défense centrale, le Portugais a eu plus de travail face à Diabaté. Il n’a d’ailleurs pas toujours été à son aise dans les airs face au grand Malien mais globalement, il a plutôt dominé son sujet. Un peu en difficulté en première période, il s’est bien repris par la suite. Le défenseur a bien couvert les espaces dans son dos et a su dégager son camp lors de rares situations chaudes.

Doria (5,5) : le défenseur central de métier reprenait sa place à gauche de la défense grâce à la blessure d’Evra. Il a bien occupé son rôle en prenant le dessus sur son vis-à-vis à plusieurs reprises (26e, 33e). Il a notamment une belle occasion au bout du pied mais frappe au-dessus (12e). Il n’a pas connu de grosses difficultés derrière même si sa qualité technique n’a pas toujours été au rendez-vous (29e, 66e).

Lopez (4,5) : assez mobile, il a pas mal occupé le côté droit, multipliant les efforts. On ne l’a pas forcément beaucoup vu ce soir mais son influence a tout de même pesé sur le jeu. Souvent libre entre les lignes, sa qualité technique a parlé. Il offre une belle balle de but à Thauvin (24e) ou envoit Sarr, qui ne peut reprendre seul face au but d’une subtile talonnade (51e). Il perd tout de même un ballon chaud qui donne l’occasion d’Erding en fin de rencontre (80e).

Sertic (5,5) : c’était sa grande première ce soir sous ses nouvelles couleurs. Aligné derrière le duo Zambo-Lopez, il a fait le travail pour empêcher les liaisons entre le milieu et l’attaque. Il a plutôt bien protégé son axe défensif même s’il a commis des erreurs comme cet accrochage juste avant la pause sur Nguette qui aurait dû être sanctionné d’un penalty (45e+1). On ne l’a pas assez vu dans le jeu mais sa seconde période est de bonne facture.

Anguissa (5) : l’athlétique milieu de terrain a plutôt montré un beau visage ce soir à Saint-Symphorien. Il a stoppé pas mal d’actions messines dans l’entrejeu (24e, 47e) même s’il perdu quelques ballons sur des mauvais contrôles. Dans le jeu, le Camerounais a répondu présent en effectuant quelques passes qui ont cassé les lignes (62e). Il a eu du mal à terminer le match où il a subi les vagues. Remplacé par Sanson (85e).

Thauvin (3,5) : match en demi-teinte pour l’ancien Bastiais. Après un bon début de rencontre où il a pris Assou-Ekotto a plusieurs reprises dans son dos et où il se procure une belle occasion à la réception de cette passe de Lopez (24e), il a disparu après la demi-heure de jeu. Averti (33e), il a ensuite été remplacé par Gomis (54e). Ce dernier a offert un bon point de fixation à son équipe. S’il n’avait pas été signalé hors-jeu, il aurait pu marquer l’unique but de la rencontre (56e). C’est tout.

Sarr (3) : plutôt mobile sur le front de l’attaque, il ne s’est pas contenté d’occuper l’axe. Il se crée une très belle occasion grâce à un joli crochet sur Bisevac (16e) mais c’est à peu près tout. Il n’a pas vraiment réussi à réaliser des différences balle au pied ou en occupant les espaces. Remplacé par Payet (54e). Ce dernier, qui retrouvait la Ligue 1, a impulsé un nouvel élan à sa formation, aimantant la plupart des ballons. Après une bonne frappe au-dessus (67e), il sert Cabella d’un centre vicieux où Falette l’a met sur sa propre barre transversale (78e).

Cabella (4) : l’ancien joueur de Montpellier et de Newcastle est passé à côté de son match. Très bon contre Lyon en milieu de semaine, il a cette fois connu trop de déchet technique pour faire la différence (6e, 13e, 49e). Trop discret et gêné par la défense adverse, il a ressurgi après la rentrée de Payet avec qui il a bien combiné (64e). Sa frappe lourde passe de peu au-dessus (74e).