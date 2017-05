C’était le choc de cette 36e journée de Ligue 1. L’OM recevait Nice dans un Vélodrome bouillant car plein comme un œuf. Il faut dire qu’il y avait pas mal d’enjeux ce soir entre Marseille qui est en quête de la 5e place et le Gym qui peut encore revenir sur le PSG, actuel dauphin de Monaco. Les deux équipes se présentaient sur la pelouse avec les formations habituelles du moment. Garcia y allait de son 4-3-3 avec Payet et Thauvin en soutien de Gomis. Favre lui alignait la même équipe qui avait battu Paris il y a une semaine. Pereira, Belhanda et Eysseric étaient titulaires au milieu, derrière la pointe occupée par Balotelli.

Le début de rencontre était très animé entre ces deux formations au style opposé. Nice avait la possession et tentait d’amener le danger par attaques placées quand l’OM jouait davantage en contre. Lancé côté droit, Pereira trouvait le poteau (3e) quand Souquet ne cadrait passa tête (7e). Dalbert aussi frappait sur le montant (14e) et la domination n’était pas récompensée. Marseille réagissait rapidement malgré la sortie sur blessure de Thauvin (17e). Sanson se heurtait à Cardinale alors que le but était grand ouvert (15e). Le portier niçois sortait encore vainqueur face à Gomis (18e) mais il manquait sa sortie, permettant à l’attaquant d’ouvrir le score de la tête (1-0, 21e).

Marseille s’offre enfin un gros du championnat

Le Gym ne tardait pas à se reconcentrer puisqu’un but refusé justement pour hors jeu de Baysse sonnait comme un avertissement (24e). Sur l’action suivante, le centre de Souquet mettait Fanni en difficulté (25e) avant que le défenseur ne manque de couler sa propre équipe. Il perdait un ballon à l’entrée de sa surface mais le lob de Belhanda n’était pas assez puissant pour rentrer (30e). C’est ensuite un échange Dalbert-Pereira qui mettait Marseille dans le rouge (33e) mais au final, ce sont bien les Phocéens qui regagnaient les vestiaires avec un but d’avance après avoir mieux terminé cette première période. Nice revenait bien de la mi-temps et accélérait d’entrée de jeu.

Après un sauvetage de Sakai devant Belhanda (48e), Balotelli égalisait après une remise arrachée par Baysse (1-1, 49e). Immédiatement, Gomis montrait qu’il n’allait rien lâcher et faisait briller Cardinale sur ce centre de Sanson (51e). Et alors que Nice contrôlait les débats et semblait un cran au-dessus, trois ballons perdus de suite allaient être fatals. Seri offrait directement le cuir à Lopez lequel s’appuyait sur Payet pour déposer son centre sur la tête d’Evra (2-1, 66e). La fin de rencontre devenait indécise avec des occasions pour Balotelli (68e, 76e, 82e) mais aussi pour Zambo (75e) et Sanson (90e+1). Finalement, le score restait là et le Vélodrome laissait exploser sa joie au coup de sifflet final puisque l’OM battait pour la première fois de la saison un cador du championnat. L’opération comptable est aussi excellente car les Olympiens passent devant Bordeaux avant le choc qui les opposera le week-end prochain.

L’homme du match : Evra (7,5) : ce soir, l’international français a réalisé son meilleur match depuis qu’il est arrivé sur la Canebière en janvier. A l’aise défensivement, il a plutôt bien contenu les nombreuses montées de Souquet et les incursions de Pereira. Un peu plus en difficulté en seconde période, le latéral a réussi à se signaler offensivement avec quelques accélérations qui ont fait mal aux Niçois (43e). Clou de la soirée, c’est lui qui offre le but de la victoire à l’OM en reprenant de la tête ce centre de Lopez (66e).

Marseille :

Pelé (6) : il effleure le ballon sur la frappe sur le poteau de Pereira (3e) puis est de nouveau sauvé par son montant face à Dalbert (14e). Il manque légèrement sa sortie sur cette tête de Souquet (7e) mais se rattrape bien sur les tentatives de Pereira (33e). Ses interventions aériennes ont fait du bien comme ses prises de balle sur les frappes niçoises. Averti pour gain de temps (90e+3).

Sakai (6,5) : Nice passait beaucoup par son côté mais il a tenu bon face aux remuants Belhanda et Eysseric et aux montées de Dalbert. Il n’a pas lâché le morceau face aux vagues adverses et a plutôt donné satisfaction. Il a aussi pu s’exprimer offensivement et a distillé quelques bons centres (20e, 37e). Il écope d’un avertissement pour une faute sur Belhanda (59e) sur lequel il avait effectué un petit sauvetage (48e).

Fanni (3,5) : ce n’était pas l’assurance tous risques avec lui. Le défenseur a mis son équipe en difficulté à plusieurs reprises. Il perd un ballon chaud au milieu de terrain (10e) avant de se faire chiper le cuir par Belhanda à l’entrée de la surface et de concéder une grosse occasion (30e). Il manque aussi de peu de tromper son propre gardien sur ce centre de Souquet (25e). Il a tout de même su répondre au duel physique. Averti (67e).

Rolando (6) : lui aussi a rendu trop de ballons directement aux Niçois mais à l’inverse de son compère de l’axe, le Portugais n’a pas mis ses partenaires dans le dur. Il sauve notamment le lob de Belhanda qui filait au but (30e). Il a tenu le choc face à Balotelli et aux déplacements niçois même si la mobilité adverse l’a parfois perdu. Il ne met pas le pied non plus sur le but de Balotelli (49e).

Evra (7,5) : voir ci-dessus.

Lopez (4) : après un magnifique plongeon dans la surface du Gym au bout de quarante secondes de jeu, le minot a tenté de se montrer dans cette rencontre mais il a souvent été dépassé par la circulation de balle adverse. Il a couru certes mais souvent dans le vide et son influence sur le jeu s’en est ressenti puisqu’il n’a pas apporté grand-chose. Il est aussi le joueur qui a perdu le plus de ballons au milieu. Il se signale tout de même par ce centre décisif pour Evra (66e). Remplacé par Zambo (70e) auteur d’une frappe un peu manquée (75e).

Vainqueur (6) : lui aussi a connu une rencontre en demi-teinte. En difficulté au milieu face au duo Eysseric-Belhanda, il n’a pas réussi à bien protéger son axe en première période et c’est toute son équipe qui l’a ressenti. Il revient mieux en seconde période avec de nombreux ballons gratté dans les pieds adverses et des relances propres. Sa présence a permis de couper pas mal de transmission.

Sanson (7) : encore un gros match de la part du meilleur passeur du championnat. Souvent à l’origine des meilleures occasions marseillaises comme pour Gomis (18e, 51e), le joueur formé au Mans est en train de réaliser une grosse fin de saison. Sa relation avec les joueurs offensifs a souvent fait des étincelles même s’il n’a pas toujours été propre dans le jeu. Il réalise aussi un gros travail défensif mais il doit faire attention à ne pas commettre trop de fautes.

Thauvin (non-noté) : touché à la cuisse dès le début de match après un contact avec Balotelli, le meilleur Marseillais de la saison n’a pu défendre ses chances comme il l’aurait souhaité. Il a rapidement été remplacé par Cabella (5,5) (17e). L’ancien Montpellierain a eu du mal à entrer dans cette rencontre très animée. Il écope d’un jaune pour une grosse faute sur Dalbert (34e) et manque une belle tête dans la surface (41e) avant de voir Cardinale repousser difficilement sa frappe. Mieux en seconde période, il a éclairci le jeu de son équipe par quelques passes bien senties. Remplacé à son tour par Sarr (88e).

Gomis (7) : qu’est-ce que l’OM ferait sans lui cette saison ? Encore une fois, l’attaquant a fait tellement bien devant, pesant sur la défense, libérant des espaces et surtout en marquant encore et toujours. Il ouvre le score (21e), sa 18e réalisation de la saison, avant d’échouer à plusieurs reprises face à Cardinale (18e, 51e) et Dante (41, 68e). Le capitaine olympien a de nouveau été l’un des meilleurs sur la pelouse.

Payet (6) : c’est un peu toujours la même chose avec l’ancien joueur de West Ham. Balle au pied, il fait mal, déstabilise les défenses et procure des belles situations mais c’est toujours trop intermittent pour un joueur de son calibre. Il est passeur décisif pour Gomis sur corner (21e), s’offre un excellent coup-franc après avoir fait danser Baysse et Dante (62e) et est présent sur le but d’Evra. C’est à peu près tout. Averti (47e).

Nice :

Cardinale (5,5) : gros match encore une fois pour le portier niçois. Sans lui, les Niçois auraient sûrement pris le bouillon et le score aurait été plus large. Il s’impose devant Sanson (15e), Cabella (41e) et Gomis (51e). Mais sur le premier but adverse, il se troue sur sa sortie et se fait devancer par Gomis (21e). Sur le deuxième but, il ne peut pas faire grand-chose.

Souquet (6) : il a été l’un des meilleurs sur la pelouse ce soir. Il a multiplié les courses sur son couloir et a proposé beaucoup de solutions. Il a fait des centres très dangereux à plusieurs reprises (7e, 25e, 82e). Défensivement, c’était mitigé. Si Patrice Evra n’a pas réussi à lui passer devant sauf... sur le but (66e).

Baysse (6,5) : après son match malin face à Paris, l’ancien Stépahnois a réédité la performance. Présent lors des duels, le capitaine des Aiglons a été impérial ou presque. Défensivement présent, il l’est aussi offensivement puisque c’est lui qui s’arrache pour donner glisser le cuir à Balotelli, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (49e). Bon match.

Dante (5,5) : il a eu du mal lors du début de match. Il était dépassé par la vitesse des attaquants phocéens, mais il a bien réagi et a annihilé de nombreuses situations adverses. Bien placé pour contrer des frappes marseillaises, le Brésilien était présent dans les duels. Il n’est pas vraiment exempt de tout reproche sur le but de Gomis.

Dalbert (6) : le Brésilien a fait un début de rencontre incroyable. Il dépose Cabella puis centre parfaitement Pereira qui n’arrive pas à tromper Pelé (33e). Quelques minutes auparavant, il a placé une frappe sur le poteau du gardien marseillais (14e). Il a nettement baissé le pied par la suite et s’est un peu éteint.

Koziello (6) : le petit milieu de terrain a été meilleur de son coéquipier à ses côtés. Il était précis dans les transmissions et les relances. Malheureusement son équipe a moins eu le ballon que d’habitude et son équipe n’a pas vraiment pu profiter de sa bonne forme. Son seul petit défaut c’est lorsque les Niçois n’ont pas le ballon. Remplacé par Le Bihan (75e), qui a fait de bonnes accélérations.

Seri (4) : sûrement, l’un des pires matche de l’Ivoirien depuis très longtemps. En feu la semaine dernière contre Paris, le milieu de terrain n’a pas eu la même influence dans le jeu qu’à l’accoutumée. C’est lui qui perd le ballon sur le deuxième but marseillais. Cependant, il a bien tiré les coups francs qu’il a eus, notamment lors du but niçois.

Pereira (5,5) : le Portugais a fait un énorme début de match. Il a clairement mangé son vis-à-vis et aurait pu ouvrir la marque avec cette frappe sur le poteau dès le début du match (3e). Sa frappe après un rush de Dalbert aurait mérité un autre sort (33e). Il sort sur blessure, et est remplacé par Donis (58e), qu’on a senti en confiance.

Belhanda (6) : l’ancien Montpellierain a fait un match de numéro 10. Tantôt excellent, tantôt suffisant. Il a fait 20 premières minutes de folie et c’est un peu éteint par la suite. Le Marocain aurait même pu marquer un but après ce lob qui est sauvé sur la ligne par Rolando (30e). On l’a senti un peu nerveux sur la pelouse, cela ne l’a sûrement pas aidé.

Eysseric (4) : c’était l’un des plus discrets de la partie. Il s’est souvent effacé pour laisser la place à Dalbert qui montait énormément. L’ancien Stéphanois a fait de meilleurs matches cette saison, mais il n’a jamais rien lâché et a fait un bon travail défensif. Remplacé par Srarfi (83e), qui n’a pas eu le temps de se montrer.

Balotelli (6) : match totalement à son image. L’Italien n’a pas fait un grand match dans le jeu, mais il est toujours bien placé. Avant de marquer le but de l’égalisation, il avait frappé qu’à une reprise (19e). Son but n’est pas le plus beau, mais il est important et il a le mérite d’être bien placé (49e). Il a eu l’occasion de doubler la mise avec un bon centre de Souquet, mais sa frappe s’envole (82e).