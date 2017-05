« Cristiano Ronaldo a répondu avec un triplé au triplé de Thauvin dans la course pour le Ballon d’Or ». Voilà un exemple de tweets au soir de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid qui démontre l’humour mais aussi l’amour des supporters olympiens vis-à-vis de Florian Thauvin. Il faut dire que le milieu offensif a ajouté, cette saison, des statistiques flatteuses à sa fidélité sans faille envers l’OM. De quoi lui assurer un véritable soutien de la part des fans.

Avec 15 buts et 8 passes décisives en Ligue 1, Thauvin livre sa meilleure saison sous les couleurs olympiennes. « Je ne m’y attendais pas, mais ça ne me surprend pas. C’est un sentiment particulier. Je travaille beaucoup pour vivre cela, être le plus efficace possible et avoir de bonnes statistiques. C’est la première fois que je réalise une aussi bonne saison. Je vais continuer à travailler pour essayer de faire mieux », s’est-il confié à La Provence.

Un drôle de déclic

Mais pourquoi y arrive-t-il maintenant ? Le travail et la maturité sont passés par là. Entre une préparation physique individualisée (il a engagé quelqu’un pour le suivre durant toute la saison), débriefing de chacun de ses matches et expérience anglaise supplémentaire, il a donné de sa personne pour fournir des performances en hausse. Mais au-delà du travail fourni, Thauvin évoque également un déclic.

« Pour moi, il ne s’est pas produit cette année, mais l’année dernière contre Rennes (2-5) quand un supporter me jette une bouteille dessus. Aujourd’hui, on parle beaucoup de cette saison ; mais je trouve que j’ai fait un grand pas en avant à mon retour la saison passée. Je n’étais plus le même joueur. J’ai repris confiance en moi à partir de ce moment-là, j’ai pris conscience des choses et je n’ai fait qu’avancer », assure-t-il, conscient que cet épisode houleux aurait pu aussi le démotiver. « Je suis un gagneur, un compétiteur, je n’aime pas qu’on me marche dessus. Je ne me laisse pas faire. Cet événement a créé une forme de révolte en moi. »

Voilà donc un Thauvin pleinement concentré sur sa tâche à l’OM, sur sa progression et ses ambitions. Il est allé au charbon et commence à en récolter les bénéfices. Pour autant, malgré les louanges de plus en plus régulières, il sait qu’il n’est pas encore arrivé au sommet. « Je ne suis pas encore un grand joueur. Mais je travaille pour l’être ». Tant mieux pour l’OM s’il parvient à le devenir sous les couleurs olympiennes. Son entraîneur Rudi Garcia compte bien le maintenir sous pression pour cela.« Il peut faire mieux. Il en a les moyens, il faut qu’il fasse mieux, il est plus complet dans son jeu, plus varié, plus collectif. À force d’insister sur l’équipe, il a compris qu’en servant ses partenaires, il serait servi lui-même. Il s’entend bien avec tout le monde, c’est un garçon super agréable. Il ne faut pas se relâcher, je suis là pour lui rappeler. »