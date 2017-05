Les Football Leaks sont en train d’avoir des conséquences néfastes sur le Paris Saint-Germain et certains de ses joueurs. Rappelez-vous, le 8 décembre dernier, plusieurs médias européens, dont Mediapart pour la France, révélaient des dossiers compromettants au sujet d’Angel Di Maria et Javier Pastore, soupçonnés clairement d’évasion fiscale. Une partie de leurs revenus transiteraient en effet par des paradis fiscaux, dans un système mis en place par des agents argentins.

La suite de l’affaire a eu lieu ce matin, puisque selon Mediapart, Javier Pastore et Angel Di Maria ont eu la désagréable surprise d’être réveillés à 6h du matin par des agents de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ! Dans la foulée, le siège du Paris Saint-Germain a également été investi par les services de police. Une enquête a été ouverte le 20 décembre dernier pour « blanchiment de fraudes fiscales aggravées ». Rappelons également qu’hier, Edinson Cavani a été cité comme bénéficiaire d’un montage financier auprès de deux sociétés maltaises, qui lui auraient permis d’économiser 482 442 euros d’impôts.

Quel degré d’implication pour le PSG ?

Concernant Angel Di Maria, Mediapart écrit : « d’après nos calculs, Angel Di Maria a touché au travers de ce montage offshore, et sur les seules années 2013-2016, au moins 5,1 millions d’euros, qui ont in fine atterri en toute discrétion sur un compte en Suisse détenu par Sunpex ». Javier Pastore est concerné par le même type de montage. Reste à déterminer l’implication du PSG dans ces montages, alors que Mediapart assure que le club de la capitale était au courant du transit de l’argent versé à Di Maria.

Les Argentins du PSG ne sont pas les seuls concernés puisque l’attaquant du FC Nantes, Emiliano Sala, a lui aussi reçu la visite des agents ce matin. Première perquisition d’envergure suite aux révélations des Football Leaks, elle pourrait en amener d’autres au cours des prochaines semaines. Quant au PSG, le voilà embarqué de nouveau dans une sombre histoire, à 4 jours de la finale de la Coupe de France face à Angers.