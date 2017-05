« Karim Rekik devrait partir, il y a une volonté commune de se séparer. J’en profite pour dire combien Karim a été exceptionnel comme professionnel. Si j’ai une déception, c’est de ne pas avoir réussi à lui permettre de trouver sa place. Il a eu des possibilités de s’intégrer. Mais vu la qualité de l’homme et du footballeur, j’espère qu’il va trouver chaussure à son pied ». Rudi Garcia l’a annoncé la semaine passée, Karim Rekik (22 ans) dispose d’un bon de sortie cet été.

L’Olympique de Marseille a même démarré les négociations avec un courtisan déjà déclaré du gaucher. Il s’agit du Hertha Berlin de Salomon Kalou. Le Berliner Zeitung explique que l’international néerlandais (1 sélection) - considéré comme le remplaçant idéal de John Brooks (24 ans) dont le départ au VfL Wolfsbourg, maintenu parmi l’élite, semble déjà acquis - serait tout proche du club allemand. Des discussions ont déjà eu lieu entre l’ancien du PSV Eindhoven et la direction allemande au sujet des contours de son contrat.

Un accord serait même intervenu. Les pensionnaires de l’Olympiastadion, sixièmes de Bundesliga et qualifiés pour la prochaine Europa League, sont prêts à payer jusqu’à 3 M€ pour régler au plus vite le transfert du gaucher, sous contrat à l’OM jusqu’en juin 2019. Les Olympiens, eux, espèrent en tirer 5 M€, au regard du potentiel du défenseur recruté à Manchester City à l’été 2015. Les négociations sont lancées. Les jours de Karim Rekik à l’OM semblent en tout cas plus que jamais comptés.