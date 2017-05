Rudi Garcia a fait le bilan, calmement. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a en effet accordé trois quarts d’heure de son temps pour faire le point, à la Commanderie, face à la presse sur la saison qui vient de s’achever mais surtout sur le mercato qui débute. Car c’est bien cela qui excite toute la Canebière en cette fin mai. L’OM et ses nouveaux moyens, l’OM et le Champions Project lancé par Franck McCourt vont-ils réaliser le marché des transferts fantasmé par la plupart des supporters (qui ne sont évidemment pas tous d’accord sur la marche à suivre) ? Rudi Garcia a tenté de répondre aux premiers questionnements.

« Déjà ce que je viens de dire, le premier recrutement, c’est de garder nos meilleurs joueurs. On a cette volonté-là. Et après comme l’équipe est à améliorer, mais a plutôt bien fonctionné, ça serait bien de garder l’ossature. Ça serait bien d’avoir un joueur par ligne », a-t-il rapidement lancé, dessinant ainsi les grandes lignes du recrutement. « Il nous faut un joueur par ligne. Il nous faut un autre attaquant devant si Gomis est là. Deux s’il n’est plus là », a-t-il précisé. Bien sûr, malgré quelques tentatives pour arracher des noms, Garcia n’a pas voulu en dire plus sur l’identité des possibles premières recrues. Mais il a tenu à tordre le cou à certaines idées reçues. Comme l’hypothèse d’un recrutement très « internationaux français » alors que beaucoup de Bleus sont cités dans le viseur de l’OM (Mandanda, Koscielny, Rami, Cabaye, Sissoko, Giroud).

Rudi Garcia ne recherche pas que des internationaux français

« 99 % de choses dites et écrites ne sont pas vraies. Ça fait partie du jeu. Il n’y a rien d’exceptionnel à ça. On ne dit pas : on ne veut que des internationaux d’Amérique du Sud. On est ouvert à tout, qu’ils soient jeunes, expérimentés, français ou étrangers. On veut des bons joueurs, aux postes qu’on veut, aux profils qu’on veut », a-t-il asséné. Il ne faut donc pas chercher une ligne conductrice dans le déroulement de ce mercato estival, l’objectif étant purement d’accueillir au moins un renfort par ligne. Toutefois, cela dépendra fortement des départs, notamment en défense où l’OM accumule les joueurs. Rudi Garcia a glissé quelques éléments sur le dégraissage prévu dans ce secteur.

« Karim Rekik devrait partir, il y a une volonté commune de se séparer. J’en profite pour dire combien Karim a été exceptionnel comme professionnel. Si j’ai une déception, c’est de ne pas avoir réussi à lui permettre de trouver sa place. Il a eu des possibilités de s’intégrer. Mais vu la qualité de l’homme et du footballeur, j’espère qu’il va trouver chaussure à son pied. Le deuxième, c’est Doria qui a fait une demande pour nous quitter. Je ne suis pas sûr qu’on le laisse partir, car il est jeune et a du potentiel. » Pour les autres, rien n’est acquis, de Bedimo à Hubocan en passant par Rolando. « Pas grand-monde n’a de bon de sortie. Il y a plein de joueurs sous contrat qui devront subir la concurrence. »

Par contre, Rudi Garcia n’a pas pu faire d’annonce particulière concernant les prêtés de la saison passée que l’OM souhaiterait conserver, à savoir William Vainqueur et Bafétimbi Gomis. « On essaiera de les avoir de nouveau avec nous la saison prochaine », a-t-il simplement confirmé, avant de revenir sur le cas Clinton N’Jie, prêté avec option d’achat par Tottenham. « Tottenham a de nouveau une option pour récupérer Clinton. Tant qu’on ne sait pas ce que fera Tottenham, on ne peut pas se prononcer. On peut logiquement penser qu’il sera Olympien la saison prochaine », a-t-il expliqué. Même sans grande annonce, vous l’aurez compris, Rudi Garcia est fin prêt à affronter le mercato estival.