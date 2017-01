Quelle sera la première recrue de l’Olympique de Marseille version Frank McCourt ? Si l’on se fie aux dernières indiscrétions sur le marché des transferts, tout porte à croire qu’il s’agirait de Morgan Sanson. Le club phocéen s’est d’ores et déjà mis d’accord avec le métronome de Montpellier, et continue de discuter avec les Héraultais au sujet d’un transfert, avec deux propositions fermes formulées. Mais si les Ciel-et-Blanc avancent bien dans ce dossier, cela ne les empêche pas de travailler sur d’autres pistes et, mieux encore, le premier renfort attendu sur la Canebière pourrait finalement être un autre élément.

En effet, si l’on en croit les informations publiées ce samedi matin par le site internet de la Gazzetta dello Sport, l’actuel sixième au classement du championnat de France de Ligue 1 aurait bouclé la venue d’Anwar El Ghazi. Pour parvenir à ses fins, l’OM débourserait la coquette somme de 7 M€, soit un montant supérieur à celui proposé par la Lazio Rome, autre candidat déclaré à la signature de l’espoir néerlandais à peine âgé de 21 ans. Mieux, le quotidien au papier rose assure qu’il ne s’agit désormais plus qu’une question d’heures avant que la transaction ne soit confirmée par les différentes parties. Le joueur signerait même pour 5 ans.

El Ghazi tout proche de l’OM, à moins que...

Auteur de 11 buts en 27 matches d’Eredivisie disputés la saison dernière, l’attaquant d’origine marocaine est plus en difficulté dans cet exercice, lui qui n’a pas trouvé le chemin des filets en championnat, et a même dû repasser par la case réserve sur certains matches. Auteur par ailleurs d’un seul but en Ligue Europa, le 8 décembre dernier sur la pelouse du Standard de Liège (1-1), celui qui évolue essentiellement sur l’aile droite de l’attaque pourrait donc débarquer sous peu à l’Orange Vélodrome.

Sur le papier, l’opération a tout d’un bon pari, puisque le prix du transfert n’est pas si élevé, et qu’El Ghazi a des qualités à faire valoir. Mais gare à tout excès d’optimisme car, il y a encore quelques jours jours, Sky Italia dévoilait de son côté que l’intéressé se dirigeait plutôt vers le LOSC, et avait même donné son accord pour rallier le Domaine de Luchin, allant même jusqu’à affirmer qu’il débarquerait dès lundi dans le Nord. D’ailleurs, sur la version papier de la Gazzetta, ce sont également les Dogues qui sont mentionnés. Alors, Lille ou Marseille pour El Ghazi ? Seule certitude, peu importe la destination, l’annonce devrait se faire sous peu.