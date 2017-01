On le savait déjà mais la gifle reçue hier au Stade Vélodrome l’a une nouvelle fois démontré de façon flagrante : l’OM a besoin de renforts en défense, et particulièrement dans le couloir gauche. Dimanche soir, c’est le pauvre Karim Rekik, défenseur central de métier, qui a coulé face aux vagues offensives de Bernardo Silva et Touré. Relayé par Doria en cours de match, lui aussi central de formation, le Néerlandais avait déjà connu pareille misère lors du match aller contre Monaco.

L’absence de Bedimo, pas très convaincant lors de la première partie de saison, pèse lourdement côté marseillais et l’urgence sportive ne trouve pour le moment pas de réponse sur le mercato. En effet, la piste prioritaire, menant à Jordan Amavi, apparaît très délicate, et surtout longue à boucler au cas où l’OM mettrait le prix réclamé par Aston Villa. Il faut donc se pencher sur d’autres joueurs pour vite contenter Rudi Garcia.

Un frère Hernandez dans le viseur

Selon L’Équipe, deux nouveaux noms sont sur les tablettes marseillaises. Le premier a été proposé à la direction olympienne. Il s’agit de Jetro Willems, 22 ans, gaucher très tonique du PSV Eindhoven, promis à un bel avenir. International néerlandais, il est sous contrat jusqu’en 2018 avec le PSV et pourrait donc quitter le club cet hiver.

Autre joueur ciblé, le Français Theo Hernandez, actuellement prêté par l’Atlético Madrid à Alavès, en Liga. Le frère de Lucas Hernandez, qui est lui dans la rotation défensive de l’Atlético, a disputé 15 matches de championnat. Une belle performance à l’âge de 19 ans. Il intéresse fortement Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, qui cherche des joueurs d’avenir. Mais pourrait-il être considéré comme un renfort immédiat, prêt à l’action et au contexte marseillais ? Sur la Canebière, le temps presse.