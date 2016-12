Henri Bedimo est le seul latéral gauche de métier dans l’effectif de l’Olympique de Marseille et Rudi Garcia ne peut pas s’en contenter. Après avoir comblé les absences du Camerounais avec Rekik et Hubocan, il compte sur le mercato hivernal pour récupérer un spécialiste du poste. Un nom a vite fait l’unanimité sur la Canebière : Jordan Amavi.

Comme nous vous l’expliquions ce matin, l’OM est même passé à l’action, La Provence évoquant une proposition de 10 M€ pour racheter les trois années de contrat de l’ancien joueur de l’OGC Nice. Mais est-ce parce qu’Aston Villa est en deuxième division anglaise que le prix du joueur a baissé depuis son recrutement pour 15 M€ il y a un an et demi ? Pas vraiment si l’on en croit le président et propriétaire du club de Birmingham, Tony Xia.

En effet, sur Twitter, il a répondu à un internaute qui moquait l’offre annoncée de l’OM, jugée bien trop basse pour Amavi. « Ils rigolent ou quoi ? 10 M€ pour Amavi ! Bonne chance avec celle-là l’OM ! », a lancé le twittos, auquel Tony Xia a répliqué : « ne vous embêtez pas avec ça. Je peux vous dire que j’ai déjà repoussé une offre de 29 M€ pour Jordan Amavi. Il va encore grandir à Aston Villa ».

Si l’on ne sait pas s’il s’agit d’une offre de l’OM, cela met quand même un sérieux coup de frein à ce dossier. Est-ce que le club phocéen est capable d’investir plus de 30 M€ dès cet hiver pour un latéral gauche ? Visiblement, le patron des Villans est bien décidé à conserver le Français de 22 ans dans son équipe.

Don't bother reading this. I can tell we have rejected an offer of £25M for @@JordanAmavi He will grow bigger at @AVFCOfficial ! https://t.co/QahCQ1vOgA

— Dr. Tony Xia (@Dr_TonyXia) 27 décembre 2016