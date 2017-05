L’Olympique de Marseille, actuel 5e de Ligue 1, est en passe d’obtenir le sésame européen dont il rêve afin d’accélérer son Champions Project cet été. Il lui reste deux matches (déplacement à Bordeaux, réception de Bastia) aux hommes de Rudi Garcia pour valider cette qualification. Mais l’entraîneur sera-t-il toujours là la saison prochaine ? A priori, au regard de son contrat jusqu’en juin 2019, la réponse est oui. Seulement, des rumeurs commencent à évoquer son possible départ.

Le Diario de Noticias, au Portugal, va même plus loin. Le sérieux quotidien généraliste révèle même dans son édition du jour que le technicien du Sporting CP Jorge Jesus a été sondé par un intermédiaire apparemment mandaté par les Olympiens. Il a ainsi été demandé au coach lusitanien s’il serait intéressé par un possible transfert vers l’Orange Vélodrome. On ignore sa réponse mais on sait que, vu sa situation (3e de Liga NOS derrière Benfica et Porto) et sa relation avec son président Bruno de Carvalho, son avenir chez les Leões est loin d’être acquis, et ce, malgré un bail courant jusqu’en juin 2019.

Le CV de Jorge Jesus parle pour lui

Même si un départ n’a pas pour l’heure pas été confirmé, l’ancien entraîneur de Benfica, également courtisé par le FC Porto et son président Jorge Nuno Pinto da Costa, aurait, selon le Correio da Manhã et le Diario de Noticias, demandé à Jorge Mendes, l’influent agent portugais, d’étudier le marché, principalement à l’étranger. Et ce dernier disposerait de plusieurs propositions. Une information que Gestifute, agence de Mendes, a refusé de commenter au Diario de Noticias.

L’OM, de son côté, n’a pas non plus fait de commentaires à ce sujet au journal portugais. Est-il réellement intéressé ? Le profil du tacticien, vainqueur de 10 titres majeurs durant son passage à Benfica et deux fois finaliste de l’Europa League avec les Aguias (2013 et 2014), a évidemment de quoi plaire. D’autant que Leonardo Jardim à Monaco et Sergio Conceição à Nantes font une formidable publicité pour les entraîneurs lusitaniens en France. Il a par ailleurs pour lui l’avantage de savoir valoriser les joueurs. Oui mais quid de l’avenir de Rudi Garcia ? Autant de questions qui devraient trouver leur réponse dès la fin de saison de l’OM, avec ou sans Europe...