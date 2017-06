Patrick Kluivert et le PSG, ça sent la fin. Arrivé l’été dernier à la surprise générale, l’ancien international néerlandais n’a jamais semblé à son aise, ni avoir trouvé sa place au club. Intronisé à un poste assez nébuleux de Directeur du Football, il n’a pas réussi à imposer son style et ses idées, luttant même dans un duel d’influence et d’égo avec Olivier Letang, le directeur sportif du PSG, qui a depuis quitté le club.

Selon L’Équipe, Kluivert, qui a tenté un dernier baroud d’honneur en essayant d’avancer sur les recrutements du latéral gauche de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez et de l’attaquant d’Arsenal Alexis Sanchez, va quitter le club très prochainement. Depuis plusieurs semaines, le PSG cherche à enrôler un directeur sportif au carnet d’adresses bien rempli. Après l’échec Andrea Berta, c’est Antero Henrique qui devrait débarquer dans la capitale.

L’annonce devrait être officialisée en début de semaine prochaine et cela coïncide avec le probable départ de Kluivert. Paris ne souhaite pas le voir quitter le club et lui a même formulé une proposition de reclassement à un poste dans le développement international du club parisien. Seulement, à deux ans de la fin de son contrat, l’homme âgé de 40 ans ne serait pas très chaud pour cette proposition, indique encore L’Équipe. Dans le même temps, Kluivert ne souhaiterait pas forcément quitter le club. Une rencontre décisive va avoir lieu la semaine prochaine entre les deux parties. Et mettre fin aux spéculations.