Sauf énorme rebondissement, Patrick Kluivert vit ses derniers instants en tant que directeur du football du Paris Saint-Germain. Intronisé en juillet dernier à la surprise générale, le Batave était censé apporter son aura et son réseau pour permettre au club de la capitale de franchir un cap, notamment en vue du mercato. Mais si l’ancienne gloire de l’Ajax Amsterdam a su convaincre Julian Draxler de rejoindre les Rouge-et-Bleu l’hiver dernier alors qu’Arsenal faisait le forcing pour recruter l’Allemand, Kluivert est loin de faire l’unanimité.

En froid avec le futur ex-directeur sportif du club, Olivier Létang, le Hollandais a souvent été critiqué pour avoir affiché des méthodes de travail jugées peu intenses pour un poste à fortes responsabilités. Une tendance confirmée par une future mise à l’écart décidée par le président Nasser Al-Khelaïfi, dont l’objectif est désormais d’engager un véritable homme fort pour le mercato (Antero Henrique ou Andrea Berta). Mais s’il s’attend à prendre du recul, Kluivert n’entend pas finir la saison en roue libre pour autant. C’est en tout cas ce qu’indique L’Equipe dans son édition du jour.

Kluivert s’active pour Sanchez et Rodriguez

Le quotidien sportif annonce, dans un premier temps, que l’intéressé ne se voit pas ailleurs qu’au PSG la saison prochaine, même s’il reste à savoir quelles seront ses futures fonctions. En attendant, Kluivert jette ses dernières forces dans le mercato parisien. Outre le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, le dirigeant francilien s’active pour deux autres pistes, toutes les deux validées par Unai Emery. La première, la plus prestigieuse, mène sans surprise au Chilien Alexis Sanchez.

Libre de tout contrat en 2018, l’ancien Blaugrana ne semble pas pressé de prolonger avec Arsenal et s’annonce comme l’un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato. Dans le viseur du Bayern Munich, de Chelsea et donc du PSG, Sanchez est l’objet de discussions régulières entre Kluivert son représentant. Et ce n’est pas tout. Désireux d’enrôler un latéral gauche, Paris est plus que jamais tenté à l’idée d’aller piocher à nouveau du côté de Wolfsbourg. Après avoir attiré Draxler, Kluivert continue de s’activer pour finaliser le dossier Ricardo Rodriguez. Âgé de 24 ans, l’international suisse (45 sélections, 1 but) a souvent été cité parmi les pistes estivales 2017 des Rouge-et-Bleu. Une cible qui se confirme donc, Kluivert ayant récemment contacté son agent. Bien décidé à réaliser un, voire plusieurs gros coups avant sa mise en retrait, Patrick Kluivert signera-t-il un baroud d’honneur de grande classe ?