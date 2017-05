Ils n’étaient que trois cette saison. Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe ont dû en effet assurer le travail en défense centrale sans David Luiz, parti à Chelsea dans les derniers instants du mercato estival. La direction du Paris Saint-Germain a alors choisi de ne recruter personne, laissant ainsi plus de champ à Kimpembe pour s’exprimer. Mais il a parfois fallu composer avec les absences (Aurier a notamment dû jouer dans l’axe à quelques reprises) et le recrutement d’un défenseur central apparaît comme probable cet été.

Or, selon le quotidien As qui reprend les informations de l’émission de la Cadena Ser "El Larguero", le PSG a peut-être déjà trouvé son homme, en la personne de Pepe ! « Il a un pied et demi au PSG d’Unai Emery », peut-on lire ce matin sur le site espagnol. Alors qu’il était attendu du côté de la Chine, où plusieurs clubs lui auraient formulé des offres conséquentes, le défenseur âgé de 34 ans a pour objectif de disputer la Coupe du Monde 2018 et souhaiterait donc rester en Europe, au sein d’un club compétitif.

Déjà courtisé par le PSG à l’été 2012, lorsque Carlo Ancelotti était l’entraîneur, Pepe privilégierait donc la destination française. En fin de contrat au Real Madrid à l’issue de la saison (il a disputé 13 matches de Liga), il ne coûtera rien en indemnité de transfert. Toutefois, à 34 ans, peut-il prétendre à une place de titulaire au sein du PSG ? Tout dépendra aussi du mercato de Thiago Silva, de plus en plus contesté, et de Marquinhos, ardemment courtisé par le FC Barcelone. Du côté du Real Madrid, on semble en tout cas disposé à laisser filer Pepe, après une collaboration de 10 saisons.