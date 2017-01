À l’OM, l’hiver s’annonce chargé dans le sens des arrivées puisqu’une somme de 75 M€ a été allouée pour le recrutement par Frank Mc Court et l’on annonce déjà Iker Muniain, John Obi Mikel, Grégoire Defrel ou encore Jordan Amavi. Mais qui dit vaste campagne de recrutement dit souvent dégraissage d’envergure et l’OM ne déroge pas à la règle. Ainsi de nombreux joueurs partie intégrante du Marseille version Vincent Labrune pourraient aller voir si l’herbe est plus verte loin de l’Orange Vélodrome. Mais comme souvent, le dégraissage est toujours un passage délicat pour un club et cette opération peut durer plusieurs semaines…

D’ores et déjà trois départs semblent actés. Le jeune attaquant Aaron Iseka Leya a déjà dit adieu à Marseille et est reparti à Anderlecht dans l’attente d’un nouveau club. Le défenseur arménien Gael Andonian et le milieu de terrain international néo-zélandais Bill Tuiloma sont annoncés du côté de Marseille Consolat. Trois départs qui ne devraient pas chambouler outre mesure la vie quotidienne du club phocéen. Ce qui n’est pas forcément le cas de Romain Alessandrini et de Doria.

Alessandrini et Doria têtes d’affiche du dégraissage hivernal de l’OM !

En grande difficulté à l’OM (seulement 237 minutes joués depuis le début de la saison), l’ancien Rennais, qui ne souhaite pas forcément quitter son club de cœur cet hiver, pourrait être contraint de le faire pour se relancer. Il y a quelques jours, le Genoa de Lucas Ocampos était annoncé comme destination possible. Autre joueur sur le départ, le brésilien Doria. L’ancien protégé de Vincent Labrune, propulsé titulaire sous l’ère Passi, est redevenu remplaçant depuis l’arrivée de Rudi Garcia et l’avènement de la charnière centrale Fanni-Rolando. Et ce n’est pas son penalty raté face à Sochaux en Coupe de la Ligue qui va inciter le coach marseillais à faire plus souvent appel à lui. À en croire La Provence, une porte de sortie se serait ouverte en Allemagne où un club, dont l’identité n’a pas été dévoilée, aurait été séduit par son profil.

Mais le coup de balai marseillais pourrait aller au-delà de ces joueurs. Lassana Diarra, dont l’avenir est toujours trouble, reste plus que jamais sur le départ. S’il n’a pas vraiment d’offres concrètes à se mettre sous la dent, sa carte de visite, son aura et son expérience pourraient séduire bien des clubs au-delà du continent européen. Quant à Rémi Cabella, très décevant depuis son retour d’Angleterre, il pourrait gentiment être poussé vers la sortie. Mais là encore, les courtisans ne sont pas légion, refroidis autant par les performances du joueur que par son salaire imposant….