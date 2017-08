Lundi soir, Wayne Rooney suscitait une nouvelle fois la haine du public de l’Etihad Stadium qui ne se privait pas de le siffler copieusement depuis le début du match entre Everton et Manchester City. L’attaquant anglais, ancien Red Devil, venait encore de marquer un but, le 2e en 2 matches de Premier League. Surtout, il a relancé le débat sur ses performances et son avenir international. On le disait fini ? Le voilà déjà décisif et remarquable avec les Toffees.

Fallait-il dès lors le rappeler en sélection nationale ? Le sélectionneur Gareth Southgate ne l’a jamais inclus dans sa liste depuis sa prise de pouvoir, soit depuis 5 rencontres internationales. Le débat sur un retour de Wayne Rooney a donc resurgi mais Rooney a choisi d’y couper court. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise (53 buts en 119 sélections) a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.

Le communiqué de Wayne Rooney

« C’était très bien d’avoir eu Gareth Southgate au téléphone cette semaine, il m’a annoncé qu’il voulait me reprendre en équipe d’Angleterre pour les prochains matches. J’ai vraiment apprécié. Cependant, après avoir longtemps réfléchi, j’ai dit à Gareth que j’avais décidé de prendre pour de bon ma retraite internationale. C’est une décision vraiment difficile et j’en ai discuté avec ma famille, mon entraîneur à Everton et mes proches. Jouer pour l’Angleterre a toujours été spécial pour moi. A chaque fois que j’ai été sélectionné comme simple joueur ou capitaine, cela a été un privilège et je remercie tout ceux qui m’ont aidé. Mais je crois que le temps est venu de me mettre sur le côté. »

« Quitter Manchester United a été compliqué, mais je sais maintenant que j’ai fait le bon choix en rentrant à la maison, à Everton. Maintenant, je veux concentrer toute mon énergie à aider l’équipe à être performante. Je resterai toujours un fan passionné de l’équipe d’Angleterre. Un de mes rares regrets en carrière est de n’avoir pas gagné un tournoi avec l’Angleterre. J’espère que les jeunes et prometteurs joueurs appelés par Gareth pourront y parvenir et j’espère que tout le monde se mettra au service du collectif. J’espère qu’un jour ce rêve deviendra réalité et j’ai hâte d’y assister en tant que fan », peut-on lire sur le communiqué officiel publié par le joueur. C’est donc une page qui se tourne pour la sélection aux Three Lions. Et peut-être un problème en moins pour Gareth Southgate, qui a la volonté de rajeunir l’équipe nationale. En annonçant son choix de ne plus porter le maillot national, Rooney offre à son sélectionneur un certain repos médiatique si jamais il continuait à briller de mille feux avec Everton !