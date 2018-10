Eden Hazard est sur un nuage. Déjà en grande forme durant la Coupe du Monde en Russie, l’international belge réussit un début de saison canon. Outre ses deux buts inscrits au mois de septembre avec les Diables Rouges, l’ancien Lillois a trouvé le chemin des filets à 8 reprises en 10 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de Chelsea. À cela, il faut ajouter 3 passes décisives (+1 en sélection). Beaucoup d’observateurs parlent de lui comme étant le meilleur joueur du monde actuellement. Ce à quoi le principal intéressé a répondu ce jeudi en conférence de presse. « Je suis d’accord avec toi (rires) . Non, je ne suis pas le seul. Depuis la Coupe du monde, c’est vrai (rires). Je n’aime pas dire ça. Je pense que Mbappé joue bien. Neymar joue aussi très bien. Les Messi et Cristiano Ronaldo ont toujours été bien. En ce moment, tout roule pour moi avec Chelsea et en sélection ».

Nommé parmi les 30 finalistes au titre de Ballon d’Or France Football, le footballeur âgé de 27 ans semble au sommet de son art. Comment explique-t-il cela ? « Je surfe un peu sur la Coupe du monde. On a vu le vrai visage de la Belgique et le mien pendant le Mondial. On savait que j’étais un bon joueur. Là, j’ai montré à tout le monde. Ça marche avec la confiance. Ma confiance est au maximum en ce moment (...) Il y a un peu de chance. C’est vrai que j’ai un rôle un plus offensif à Chelsea. Je me retrouve plus près du but donc j’arrive plus à marquer. Je prends plus ma chance aussi. Quand on marque, on a envie de continuer à marquer. J’espère que ça ne va pas s’arrêter. Avec les Diables Rouges, ça fait quelques années que ça se passe bien aussi. J’espère continuer sur ma forme actuelle et faire plaisir aux supporters ».

Eden Hazard ne compte pas bouger de Chelsea cet hiver

La présence de Maurizio Sarri n’est pas étrangère à sa réussite. Même si elle n’explique pas tout. « C’est toujours ce qu’on dit, quand ça va bien c’est grâce au coach. Si j’en suis là, c’est sûrement grâce à lui mais aussi aux autres avec qui j’ai travaillé avant. On joue dans un système différent qui me permet d’être plus performant. Ça se ressent plus cette année parce que je marque plus de buts. C’est peut-être grâce à Sarri, mais c’est aussi grâce à moi ». Celui qui voit Luka Modric remporter le Ballon d’Or pense encore pouvoir aller plus haut. « En terme de statistiques, c’est le meilleur début de saison. En termes de performances, j’ai déjà fait de meilleurs matches. Dans le foot, on parle des passes et des buts. Je marque et je fais des passes décisives. Mais quand on regarde mes matches de plus près, je rate des choses que je ne ratais pas avant. Je peux encore m’améliorer et essayer de marquer des buts ».

Il poursuit : « ma dernière saison à Lille était très bonne en terme de foot et de stats. Il y a deux ans à Chelsea, la première année d’Antonio Conte et la deuxième année de José Mourinho, j’étais vraiment bon mais je marquais moins que là ». Dans une forme étincelante, Eden Hazard (27 ans) vit très bien son après-Mondial et l’échec de son transfert au Real Madrid. Le Belge n’a jamais caché son envie de rejoindre la Casa Blanca. Les Merengues étaient intéressés mais n’ont pas réussi à le débaucher. Vu le début de saison du numéro 7 de Chelsea, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu peuvent s’en mordre les doigts. 84.9% des socios du club madrilène aimeraient le voir arriver cet hiver. Depuis plusieurs jours, les médias espagnols révèlent que le Real Madrid veut le recruter durant le prochain mercato. Mais ce ne sera pas le cas à écouter Hazard. « Non (pas de transfert cet hiver). J’ai déjà beaucoup parlé par rapport au Real Madrid et à Chelsea ». Eden Hazard préfère parler sur le terrain et il le fait plutôt bien pour le moment.