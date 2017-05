L’été dernier, José Mourinho posait ses valises du côté de Manchester United. Avec lui, de nombreux joueurs venaient renforcer l’effectif mancunien tels que l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic (libre), le défenseur ivoirien Eric Bailly (38 M€), l’ailier arménien Henrikh Mkhitaryan (42 M€) et encore le milieu de terrain français Paul Pogba, devenu le joueur le plus cher de la planète (105 M€ + 5 M€ de bonus). Un recrutement XXL qui faisait logiquement de MU l’un des favoris au titre de champion d’Angleterre. Mais plusieurs mois plus tard, c’est à la 6e place que les Red Devils ont terminé cet exercice 2016-2017.

Mais alors que la Ligue Europa était loin d’être l’objectif prioritaire de José Mourinho à son arrivée, le déroulement de la saison et les performances décevantes des siens en championnat ont poussé le Portugais à revoir ses plans. Et bien lui a pris de prendre la C3 comme objectif numéro 1 puisque les Mancuniens sont parvenus à soulever ce titre européen ce mercredi soir à l’issue d’une finale remportée face à l’Ajax Amsterdam (2-0). Une 4e Coupe d’Europe pour Mourinho qui qualifie directement son équipe pour la prochaine phase de groupes de Ligue des Champions. Une aubaine pour Man United qui pourrait véritablement chambouler sa fenêtre des transferts estivale.

Un argument de poids dans les dossiers Griezmann et James ?

En effet, cette qualification en C1 pourrait bel et bien permettre aux Red Devils d’accéder à leurs cibles estivales prioritaires. À commencer par Antoine Griezmann (26 ans). Sur le plateau de Quotidien cette semaine, l’attaquant français a indiqué avoir « 6 chances sur 10 » de signer en faveur des Red Devils avant d’ouvrir à nouveau la porte à un départ le lendemain : « aujourd’hui si je dois bouger ce sera sans problème. Ça peut être l’Angleterre parce que c’est à la mode, l’Allemagne, la Chine ou les États-Unis. Je suis prêt à partir. » . Et forcément, cette qualification du club anglais en LDC pourrait très fortement augmenter cette probabilité et nul doute que le Tricolore attendait avec impatience le dénouement de cette C3 entre MU et l’Ajax.

Autre dossier qui pourrait tourner en la faveur des Mancuniens, celui menant à James Rodriguez (25 ans). En difficulté au Real Madrid, le Colombien est annoncé sur le départ et sa sortie face au FC Séville (4-1, 37e journée de Liga) ressemblait fortement à des adieux au Stade Santiago Bernabéu. Et son avenir semble s’écrire du côté de la Premier League puisque l’ancien Monégasque aurait même trouvé un accord de principe avec Man United. Nul doute que cette qualification pour la C1 devrait accélérer la transaction. Toujours au niveau des arrivées, la qualif’ en C1 sera logiquement un argument de poids dans les dossiers menant aux trois Monégasques Fabinho (23 ans), Bernardo Silva (22 ans) et Tiémoué Bakayoko (22 ans), cibles annoncées des Mancuniens.

De Gea et Zlatan Ibrahimovic conservés ?

Au sein du club anglais, cette qualification en C1 pourrait également décanter la situation de certains joueurs, et notamment celle de Zlatan Ibrahimovic (35 ans). Arrivé en Angleterre l’été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, le Suédois a mis tout le monde d’accord sous ses nouvelles couleurs en inscrivant pas moins de 27 buts toutes compétitions confondues. L’attaquant vedette a la possibilité de rester une saison supplémentaire dans le nord de l’Angleterre mais sa décision reste encore un mystère. Gravement touché au genou droit (rupture des ligaments croisés), le Suédois a l’ambition de disputer la Ligue des Champions, une volonté qui apparaissait même comme l’une des conditions pour qu’il reste à Manchester... et c’est désormais chose faite !

Tout comme son coéquipier, David De Gea (26 ans) a réalisé un bel exercice dans les cages des Red Devils. À tel point que le Real Madrid, club avec lequel il était tout proche de s’engager à l’été 2015, semble très intéressé par son profil et serait même prêt à offrir 75 millions d’euros pour s’attacher ses services. Un accord contractuel avec le joueur, autour d’un contrat de 5 ou 6 ans, était même évoqué dans la presse ibérique. Oui mais voilà, encore une fois, la qualification pour la prestigieuse compétition européenne aurait changé la donne et, d’après Sky Sports, la direction mancunienne a désormais l’espoir de conserver l’international espagnol. Une information qui vient faire écho aux propos de Mourinho il y a quelques jours : « Si vous le revoyez avec le maillot de Manchester United la saison prochaine ? Je pense que vous pourrez le revoir contre les LA Galaxy lors du premier match de pré-saison à Los Angeles. » Qu’on se le dise, cette qualification en Ligue des Champions est une très bonne nouvelle pour le prochain mercato des Red Devils !