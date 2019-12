La dix-huitième journée de Liga offre les dernières affiches espagnoles de cette année 2019. Le leader du championnat, le FC Barcelone s’en va défier le Deportivo Alavés.

A domicile, le FC Barcelone se présente dans un 4-3-3 classique avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Jordi Alba forment la défense. Situé en sentinelle, Sergio Busquets est accompagné par Carles Alena et Arturo Vidal. Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann figurent en attaque.

De son côté, le Deportivo Alavés mise sur un 4-2-3-1 avec Fernando Pacheco dans les buts. Martin Aguirregabiria, Rodrygo Ely, Ximo Navarro et Oscar Duarte le devancent. Pere Pons et Manuel Garcia composent le double pivot. Seul en pointe, Lucas Perez est soutenu par Aleix Vidal, Javier Munoz et Mubarak Wakaso.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Alena, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Griezmann

Deportivo Alavés : Pacheco - Aguirregabiria, Ely, Ximo, Duarte - Vidal, Pons, Garcia, Wakaso - Munoz - Perez