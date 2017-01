« Nous étudions l’option Séville avec beaucoup d’attention. Séville est un très bon club, il est bien classé en Liga, il joue la Ligue des Champions et possède un grand entraîneur. C’est ce que je peux dire. » En lâchant cette déclaration, Philippe Lambolye, l’agent d’Anthony Martial, a mis le feu aux poudres. Depuis, pas un jour ne se passe sans que la presse anglaise relance José Mourinho sur le sujet, ce qui a donné lieu à quelques piques, comme celle-ci : « Martial doit m’écouter et ne pas écouter son agent. Il doit m’écouter à chaque entraînement, à chaque retour que je lui fais pour qu’il progresse. Avec Martial, je lis tous les jours dans les journaux : Martial va à Séville, Martial part en prêt, Martial n’est pas heureux. Il doit m’écouter. »

Le coup de pression de Mourinho, administré le 1er janvier, a été suivi d’effets concrets. Ainsi, durant le premier mois de l’année 2017, Martial n’a eu droit qu’à 3 apparitions avec Manchester United, contre Reading en FA Cup, contre Hull City en League Cup et contre Liverpool en Premier League. Pire, il n’a même pas été retenu par José Mourinho dans le groupe pour les deux derniers matches de Manchester United. Vendredi, Sky Sports expliquait carrément que l’avenir de Martial à Manchester United devenait incertain, évoquant un départ l’été prochain.

Ibrahimovic fait la leçon à Martial

Interrogé par les médias hier sur la manière dont Martial avait accueilli sa mise à l’écart, Mourinho a répondu de manière cinglante. « Je ne sais pas. Je ne parle pas avec les joueurs de la manière dont ils prennent les choses. Il jouera dimanche et s’il joue bien dimanche, alors il jouera le match d’après, contre Hull City. C’est simple ». Dimanche, MU reçoit Wigan pour le 4e tour de la Cup et Martial devra briller pour interrompre sa spirale négative. Il pensait pourtant avoir convaincu son entraîneur en marquant lors de deux matches consécutifs (contre Middlesbrough puis Reading), mais cela n’a visiblement pas suffi.

Le Français de 21 ans ne comprend pas le traitement infligé par Mourinho. Mais il voit en plus son compagnon offensif Zlatan Ibrahimovic lui faire des remontrances ! Ainsi, comme rapporté par le Daily Telegraph, l’ancien buteur du PSG aurait pris Martial à part pour lui donner son point de vue sur sa situation. Et le discours a été clair : Martial doit écouter les conseils et les critiques de Mourinho. L’attaquant français sait ce qu’il lui reste à faire...