Transféré cet été à Tottenham en provenance de l’AZ Alkmaar pour un montant de 20 millions d’euros, Vincent Janssen a du mal à confirmer sa bonne saison dernière. Le constat est dur pour le Néerlandais depuis son arrivée : il a disputé 19 matches en Premier League, mais seulement 5 comme titulaire, le tout pour un faible total de 619 minutes et surtout un bilan famélique : 1 but. L’ancien joueur de l’AZ Alkmaar semblait pourtant être une bonne pioche.

Le jeune joueur de 22 ans sortait de deux grosses saisons en Eredevisie. Il avait fait un exercice 2015/2016 impressionnant avec 34 matches pour 27 buts, celle d’avant n’était pas mal non plus puisqu’il avait marqué 19 buts en 34 matches sous les couleurs d’Almere. De quoi attirer les plus grands d’Europe puisqu’outre Tottenham, le PSG était aussi sur les rangs, pour en faire la doublure d’Edinson Cavani. Les Parisiens s’étaient finalement fait doubler par les Spurs.

Bloqué par Kane et pas assez performant à l’entrainement

Mais alors pourquoi le jeune Néerlandais n’arrive pas à s’imposer dans le onze de Mauricio Pochettino ? Premier élément de réponse : la forme hallucinante d’Harry Kane, son concurrent direct à la pointe de l’attaque. L’international anglais est le meilleur buteur de Premier League avec 19 buts. La deuxième explication c’est que Pochettino doit faire un choix entre Heung-Min Son et Vincent Janssen, et ce dernier doit « montrer plus à l’entraînement » selon son entraîneur. « Je dois analyser les matches, je dois faire un choix, et mettre soit Son soit Vincent sur le banc. J’essaie d’être le plus honnête possible. Je suis content de la réaction de Vincent et content de la manière dont il s’entraîne », déclarait Pochettino il y a un mois sur Sky Sports.

Du côté des médias anglais, la recrue estivale ne mérite pas plus pour le moment comme le dit Thierry Henry, consultant pour Sky Sports. « Quand Harry Kane ne joue pas, c’est Heung-Min Son, qui a fait un bon début de saison, alors que Vincent Janssen n’a pas été à la hauteur. » Malheureusement rien n’a changé, le natif de Heesch se contente de quelques minutes en fin de match, comme le week-end dernier face à Everton (3-2) où il a remplacé Harry Kane à la 90e minute. Compliqué pour lui, surtout qu’il n’as pas su saisir sa chance en début de saison lors de la blessure de Kane à la cheville. S’il ne montre pas plus, Vincent Janssen devra se contenter des fins de matches jusqu’à la fin de la saison, mais pour le moment, pour 20 millions d’euros et après 7 mois en Angleterre, l’attaquant est un flop.