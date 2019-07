L’exercice comptable de la saison 2018-2019 s’est terminé ce dimanche soir, place dorénavant à la saison 2019-2020 du football européen. Ainsi, dans la journée, on devrait en apprendre plus sur les mutations de joueurs, mais ce n’est pas tout. En effet, certaines équipes vont dévoiler leurs nouveaux maillots pour la prochaine saison. C’est le cas notamment ce lundi des champions d’Angleterre en titre : le Manchester City de Pep Guardiola, le coach espagnol.

L’année passée, les Citizens ont lutté jusqu’à la dernière journée avec Liverpool pour le titre suprême outre-Manche et la saison qui arrive nous promet d’être à nouveau épique. Mais quelque chose va changer pour les Skyblues. En effet, le club de Sergio Kun Agüero était jusqu’alors engagé avec Nike et c’est désormais la marque allemande Puma, qui est aussi l’équipementier de l’Olympique de Marseille notamment, qui va prendre le relais.

125e anniversaire de la ville

Ce lundi 1er juillet, la marque allemande et l’équipe britannique ont donc dévoilé les kits pour la saison qui arrive. Pour ce qui est du maillot domicile, le bleu ciel va rester la couleur prégnante, mais cette fois il n’y aura pas de couleur unique sur le maillot. En effet, le sponsor principal, Etihad Airways, ainsi que le logo puma et deux bandes sur les épaules seront mauves. Un petit changement donc par rapport à la saison dernière et les écrits en noir.

Les noms et les numéros seront en blanc, enfin tout du moins en Premier League puisque c’est une des règles du championnat anglais. Il se pourrait toutefois que d’autres couleurs soient utilisées pour les autres compétitions. Le kit domicile comporte un « motif en jacquard tissé » destiné à représenter les métiers à tisser du coton qui ont fait de Manchester la première ville industrielle du monde. Il porte également un emblème soulignant le 125e anniversaire de la ville cette année.

Le club de Pep Guardiola a aussi présenté son maillot extérieur pour la saison à venir. Celui-ci sera noir mais avec beaucoup de couleurs. Le sponsor principal sera en jaune tandis que le logo de l’équipementier est d’une couleur pêche tout comme une bande autour du bras gauche et des traits sur les épaules. Du côté du bras droit, on observera une bande bleu ciel, qui est la couleur, bien évidemment, du club de Manchester. Gageons qu’avec cela, les Citizens nous régalerons encore l’année prochaine.

